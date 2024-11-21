全國最具複雜及挑戰性的公辦都更案，永和大陳社區都更單元4於18日由新北市長侯友宜見證新北住都中心執行長錢奕綱與出資人皇翔建設董事長廖年吉共同完成簽約儀式。侯期盼完成簽約後，明年可進入法定審議程序。此外，大陳都更最後一塊拼圖單元1，也可望於明年第一季簽約。

「大陳都更這幾個區塊可以翻轉永和的住宅品質。」侯友宜說，從上任市長以來，自己曾多次到大陳社區的巷弄中穿梭，每次看都感到很煩惱，直言那裡的公安環境是有問題的，萬一發生火警，不要說消防車，連救護車都進不去。

侯友宜表示，大陳居民是當年為國家奉獻，最保衛中華民國也是大家念念不忘、創造中華民國經濟繁榮的前輩們，所以除了公共安全的問題外，當地的居民也應該要有更好的環境。

因為新北市屋齡超過30年的老房子高達數十萬戶，市府除了推動更新重建、整建維護等多元措施協助民眾改善居住安全及環境，也針對大面積窳陋且有公共安全疑慮的地區推動公辦都更，希望藉著政府的部門贏得民眾更多信任，以公辦更新作為示範能夠帶動民間大幅推動都更，讓新北市展開一個新面貌和發展，而永和大陳都更案是全國最複雜、最具挑戰性的個案，所以市府成立住都中心，共同積極面對、處理更複雜的都更環境。

侯友宜說，這幾年在大家努力之下，大陳單元2能夠順利完工並入住，不僅帶給所有大陳住戶新的希望跟機會，也讓大家可以努力再拼，讓大陳居民早日住回新家。

錢奕綱說明，單元4與單元3隔著超過2000坪的中央公園對望，2個單元同為皇翔建設負責，少了開發介面協調的問題，相信進度上能走得更快一些，未來將配合地方需要留設公益空間，除了中央公園，更將型塑友善舒適的開放空間。

新北住都中心補充，共分為7個單元的永和大陳公辦都更案，目前除了已經完工配發的單元2之外，同為皇翔建設負責的單元3也已經拆除動工，單元4完成簽約，單元5、6、7則在審議中，希望2年內動工，單元1則已在今年重新公告招商。（新北市政府城鄉發展局廣告）