大陸女星高圓圓2014年嫁給趙又廷，育有一女Rhea，一家三口目前定居於北京，家庭生活幸福被網友封為「模範夫妻」。日前大陸媒體目擊高圓圓帶著女兒Rhea到公園玩耍，母女倆私下互動溫馨、可愛，且即使高圓圓打扮休閒仍被稱讚氣質出眾。

從大陸媒體近日曝光的影片中，可見高圓圓綁著單邊雙股辮，戴著黑色鴨舌帽、口罩，穿著黑色寬鬆上衣外搭背心，裝扮簡約；至於女兒則穿著咖啡色印著愛心圖案的外套，在高圓圓旁邊蹦蹦跳跳地，非常興奮，而當母女倆到公園後更一起奔跑玩耍，看起來玩得很開心。

高圓圓帶著女兒Rhea到公園玩被捕捉。（圖／翻攝自微博）

對此，許多網友看到影片後，都紛紛稱讚高圓圓是個好媽媽：「高圓圓真是好媽媽典範，溫馨畫面讓人羨慕」、「好一對活寶，母女倆玩得真歡，Rhea乖巧可愛，高圓圓好福氣！」、「很接地氣的帶孩子方式」，更有人直言，雖然女兒的臉被打上馬賽克，但看得出與爸爸趙又廷長得相似。

其實這並不是高圓圓第一次帶孩子被捕捉。今年8月就有網友偶遇她陪伴女兒參加開學典禮，當時的她依舊穿得低調，與身邊其他家長們聊著天，女兒則在一旁與同學玩；此外，上個月更被拍到高圓圓吃完飯後帶Rhea散步，且趙又廷也在一旁，畫面十分溫馨。