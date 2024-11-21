中國大陸常駐聯合國代表團網站21日消息，中國大陸常駐聯合國代表傅聰美東時間20日在安理會表決迦薩停火決議草案後進行解釋性發言。對於美國獨家使用否決權，批評逾4萬人死亡，竟換不來一點點同情心？

傅聰指出，中方對表決結果非常失望。蓋亞那、阿爾及利亞等十個非常任理事國在決議草案磋商過程中展現了最大的誠意和建設性。美國獨家使用否決權，粉碎了迦薩民眾活下去的一線生機，把他們進一步推進了黑暗和絕望之中。

在周一安理會的辯論中說過，每一個時刻都會在歷史上留下記錄，都將面對歷史的判決。我們不能想像，今天這次表決，以及安理會過去13個月應對迦薩衝突的失敗，如何能夠逃過歷史嚴厲的判決。

傅聰表示，未來人們看這段歷史，他們會難以置信。當去年10月18日美國第一次否決時，迦薩有近3000平民喪生。當美國第二次否決時，以色列的轟炸已造成1萬7000人死亡。伴隨美國一次又一次否決，當美國在今年4月18日第五次否決時，迦薩的死亡人數飆升到了3萬4000多人。現在迦薩已有近4萬4000人喪生，美國還是毫不猶豫地使用了否決權。4萬4000人，這不是冷冰冰的數字，他們可能是一個未成年的孩子、一位還在哺乳的母親、或是一個家庭的頂梁柱，每個人的逝去對僥倖活下來的親人而言，意味著永遠的傷痛。人們會問，巴勒斯坦人真的命如草芥、一文不值嗎？難道4萬4000人的死亡，也換不來美國一點點的同情心嗎？到底還要再死多少人，才能讓他們從裝睡中醒來？

傅聰強調，未來人們看這段歷史，他們會無法理解。安理會根據《聯合國憲章》授權，承擔著維護國際和平與安全的首要責任，人們無法理解，美國過去一年多來為什麼執意排斥安理會發揮作用，使安理會陷於癱瘓。美國宣稱正在開展平行的外交努力，一再許諾有關談判即將取得進展，人們無法理解，為什麼所謂「外交談判」至今還在原地空轉，為什麼會允許以色列一邊持續開展軍事行動，一邊不斷為談判提出新的條件？

傅聰指出，未來人們看這段歷史，他們必然會憤怒。以色列公然違反國際人道法的每一條紅線，造成了前所未有的人道災難，但哪怕迦薩即將爆發饑荒，美國似乎總能找到理由為以色列辯解。這種對國際人道法適用的扭曲和選擇性漠視，不斷刷新世人對雙重標準的認知和下限，人們自然會感到憤怒。人們會憤怒，還因美國源源不斷地供應武器，這成為這場戰爭持續如此之長、傷亡如此之多、破壞如此之大的決定性因素。

傅聰表示，美國代表剛才呼籲釋放被扣押人質。中方的立場從一開始就非常清楚，必須釋放全部人質，必須立即無條件停火。這兩者都很重要，不能附加前提條件，不能同意把兩者掛鉤的做法。因為事實已經表明，以色列在迦薩的軍事行動早就超出了解救人質的限度。堅持要求為停火設置前提條件，無異於給延續戰爭「開綠燈」，縱容繼續殺戮。

傅聰稱，美國的一再否決，使安理會和國際法的權威降到了歷史的最低點，但認識錯誤、改正錯誤從來都不嫌晚。呼籲美國認真對待作為安理會常任理事國的責任，不再消極迴避，不再刻意拖延，拿出對歷史負責的態度，支持安理會為立即停火、拯救生命、恢復和平採取一切必要行動。