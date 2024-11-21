2024第三屆世界棒球12強超級循環賽，今天在東京巨蛋點燃戰火，首場比賽由中華隊在上午11時迎戰A組排名第一的委內瑞拉，對方打擊群砲火猛烈，實力不容小覷，而在委內瑞拉陣中有兩名在中華職棒富邦悍將效力的選手，分別是富藍戈以及羅戈，這讓同是富邦隊友的戴培峰，直接在鏡頭面前宣戰，形成相當有趣的畫面。

富藍戈昨(20日)在東京巨蛋一見到富邦悍將小編正在拍攝，立刻上前打招呼：「HI~大家好，富藍戈在東京巨蛋」，接著特別向富邦球迷問好：「HI，悍將家人們，就像我前幾個月說的，台灣我們在東京見面吧，一定會是精彩的一戰，由我的家鄉委內瑞拉對上台灣，我對我們兩隊都前進四強感到驕傲，特別想感謝CPBL和悍將家人們的支持，大家都一直有傳訊息幫我加油」，雖然相當台灣感謝球迷支持，不過雙方還是得在球場上一決勝負，他更直接點名富邦悍將隊友戴培峰：「小心喔，培峰」。

同是富邦隊友的戴培峰及富藍戈，在賽前先後跟對方宣戰。（圖／fubon_guardians_official IG）

中華隊捕手戴培峰，得知富藍戈要他在球場上特別留意後，直接用簡單英文宣戰：「 Franco，your fast ball so so，you are old man，watch out(富藍戈，你的速球還好而已，你老了，小心喔」，並對著鏡頭一直擺出絲毫不在意的手勢及表情，眼見今天會在球場上見到「富邦內戰」的局面，讓球迷紛紛留言：「最後超北爛笑死」、「富藍戈，拿出你的富邦魂」、「邦邦內戰，宇宙炸裂」、「富藍戈有多棒大家都知道，但拜託明天爆一場就好」。

羅戈感謝富邦悍將球迷的支持。（圖／fubon_guardians_official Instagram）

至於同樣效力於富邦悍將的委內瑞拉選手，也是今天要迎戰中華隊的先發投手羅戈，同樣對著鏡頭向富邦悍將球迷打招呼：「哈囉，悍將家人們，我是羅戈，現在在東京巨蛋，感謝大家對我這一季的支持，我愛富邦的大家」，接著秀出練球手套是特別從台灣帶來的，並且強調：「這個是在悍將的64號」，不難看出跟中華隊隊友們相處相當融洽。