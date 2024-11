2024第三屆世界棒球12強超級循環賽,今天在東京巨蛋點燃戰火,首場比賽由中華隊在上午11時迎戰A組排名第一的委內瑞拉,對方打擊群砲火猛烈,實力不容小覷,而在委內瑞拉陣中有兩名在中華職棒富邦悍將效力的選手,分別是富藍戈以及羅戈,這讓同是富邦隊友的戴培峰,直接在鏡頭面前宣戰,形成相當有趣的畫面。

富藍戈昨(20日)在東京巨蛋一見到富邦悍將小編正在拍攝,立刻上前打招呼:「HI~大家好,富藍戈在東京巨蛋」,接著特別向富邦球迷問好:「HI,悍將家人們,就像我前幾個月說的,台灣我們在東京見面吧,一定會是精彩的一戰,由我的家鄉委內瑞拉對上台灣,我對我們兩隊都前進四強感到驕傲,特別想感謝CPBL和悍將家人們的支持,大家都一直有傳訊息幫我加油」,雖然相當台灣感謝球迷支持,不過雙方還是得在球場上一決勝負,他更直接點名富邦悍將隊友戴培峰:「小心喔,培峰」。

同是富邦隊友的戴培峰及富藍戈,在賽前先後跟對方宣戰。(圖/fubon_guardians_official IG)

中華隊捕手戴培峰,得知富藍戈要他在球場上特別留意後,直接用簡單英文宣戰:「 Franco,your fast ball so so,you are old man,watch out(富藍戈,你的速球還好而已,你老了,小心喔」,並對著鏡頭一直擺出絲毫不在意的手勢及表情,眼見今天會在球場上見到「富邦內戰」的局面,讓球迷紛紛留言:「最後超北爛笑死」、「富藍戈,拿出你的富邦魂」、「邦邦內戰,宇宙炸裂」、「富藍戈有多棒大家都知道,但拜託明天爆一場就好」。

羅戈感謝富邦悍將球迷的支持。(圖/fubon_guardians_official Instagram)

至於同樣效力於富邦悍將的委內瑞拉選手,也是今天要迎戰中華隊的先發投手羅戈,同樣對著鏡頭向富邦悍將球迷打招呼:「哈囉,悍將家人們,我是羅戈,現在在東京巨蛋,感謝大家對我這一季的支持,我愛富邦的大家」,接著秀出練球手套是特別從台灣帶來的,並且強調:「這個是在悍將的64號」,不難看出跟中華隊隊友們相處相當融洽。