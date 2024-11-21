鵜鶘本季似乎需要找人好好看一下風水才行！根據鵜鶘21日給出的傷兵名單，除了穆雷(骨折)、麥科倫(內收肌)、赫伯特瓊斯(肩膀)、英格拉姆(腳踝)與錫安威廉森(大腿)等先發五人，就連阿布拉多(大腿)、賀金斯(背部)、莫菲(傷痛管理)等輪替主力都因傷無法上場，這樣的傷兵狀況也太離譜。

也因如此誇張無人可用的窘境，鵜鶘今天面對騎士只能排出波士頓、艾佛瑞德培頓、賈蒙特格林、羅賓生厄爾與密西的「假」先發陣容，其中艾佛瑞德培頓更是鵜鶘昨天才緊急簽下的球員，沒想到才隔一天就站上先發名單，只能說鵜鶘真的沒有人可用了。

所以鵜鶘本季打到目前為止，只拿4勝11敗戰績，排在西區倒數第2位置也算相當正常，只是假如他們傷兵問題持續惡化下去，恐怕只能跟本季擺爛態勢明顯的爵士爭搶西區墊底席位，這對今年休兵期才好不容易從老鷹挖來穆雷補強的鵜鶘來說，只能說情何以堪。