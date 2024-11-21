●加密貨幣概念股走高，MicroStrategy周三股價飆升10%，MARA Holdings急升13.9%。比特幣價格持續反彈，盤中一度觸及94,982.37美元，再創歷史新高。《金融時報》報導，美國準總統川普的社群媒體公司Trump Media and Technology Group將收購加密貨幣交易公司Bakkt，這讓投資人更加看好未來有利於加密貨幣產業的監管環境。自11月5日川普當選美國總統以來，比特幣價格已經飆漲逾40%，今年來更上漲1倍以上。

●Target周三股價暴跌21%，該零售業巨頭獲利意外疲弱，且因非必需品需求下滑及成本壓力而下修全年展望。其他主要零售股受到波及，折扣零售商Dollar Tree跌2.6%、Dollar General跌4.2%、Five Below跌1.7%。電商巨頭亞馬遜亦下跌近1%。

●Comcast周三收漲1.6%，該媒體公司宣布將拆離旗下包括MSNBC和CNBC在內的有線電視網。這項計畫預計需要約一年時間完成。該公司在10月的財報電話會議上首次透露可能分拆業務。