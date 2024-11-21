大陸國家主席習近平為巴黎唐代文物展題序，引發法國各界熱烈反響，為中法文化交流注入新動力。展覽「中·唐——一個多元開放的朝代（7至10世紀）」於11月18日在巴黎吉美國立亞洲藝術博物館開幕，習近平和法國總統馬克宏分別為展覽題寫序言。

法國各界人士表示，習近平主席為展覽題序彰顯了中方對中法人文交流的高度重視，並推動兩國文化互融互鑒。今年是法中建交60周年和法中文化旅遊年，文化交流活動密集舉行，進一步促進兩國人民相互理解與友誼，推動兩國關係更加穩固與活力十足。

吉美博物館館長揚尼克·林茨表示，這次展覽是中方送給法國的一份「大禮」，習近平主席和馬克宏總統的題序體現了兩國領導人對文化交流的重視。本次展覽匯集了來自大陸10個省區市的200多件唐代文物，其中部分展品首次在境外亮相，將持續至明年3月3日。

巴黎賽努奇亞洲藝術博物館館長易凱指出，法中文化交流已經有著深厚的歷史積澱，尤其在疫情後的恢復期，兩國在文化領域的合作再度升溫，這類展覽有助於加深對中國文化的理解。

習近平在序言中強調，深化人文領域交流互鑒和文化遺產保護合作將為兩國友誼注入新動力。阿諾·貝特朗等專家表示，這些展覽不僅展示中國的輝煌歷史，也推動了全球文化理解與認同。