勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署疑發生職場霸凌事件，一名39歲公務員在辦公室內輕生，引發社會譁然。台灣電力公司台北北區營業處也曾發生一件職場衝突，一名楊姓女課長不滿李姓下屬離職，導致其業務增加，因此持鐮刀猛砍李女的辦公室鐵製桌椅、櫃子，將辦公桌硬生生捅成蜂窩。全案經李女提告，士林地院資依毀損他人物品罪，對楊女處罰金新台幣5000元。

根據判決，這起事件發生於2023年8月5日晚間6時許，台灣電力公司台北北區營業處某組一名楊姓女課長，由於不滿李姓女下屬離職，因為這恐怕導致其業務量將增加，沒想到楊女竟趁下班時間，四下無人時持鐮刀砍、砸李女辦公桌、辦公椅、三層辦公鐵櫃，物品全被砸爛、變形，甚至不堪使用。李女隔天上班見狀嚇一大跳，並調閱監視器揪出嫌犯。

事後，李女氣憤地將現場照片、楊姓課長的對話紀錄、台電北區營業處職場不法侵害事件通報表、遭受不法侵害處置小組會議紀錄等交給警方。

檢方依刑法第354條毀損他人物品罪嫌起訴楊女；至於李女認為楊女涉犯恐嚇罪嫌，檢方認為被告持鐮刀砍辦公室物品的過程中，告訴人及其他同事均未在場，被告也未在現場留有任何文字或使告訴人心生畏懼的物品，其所為與恐嚇罪構成要件，此部分為不起訴處分。

士林地院審理，楊女坦承犯行，不過並未與李女達成和解，法官審酌楊女不思理性處理問題，恣意以鐮刀砍他人物品，缺乏尊重他人財產權之觀念，實不可取；最終依毀損他人物品罪，處楊女罰金5000元，如易服勞役，以新台幣1000元折抵1日。