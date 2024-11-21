勞動部北分署署長謝宜容涉嫌職場霸凌，造成一名公務員在辦公室輕生，勞動部長何佩珊昨（20）日兩度淚灑立法院後，也宣布請辭，行政院長卓榮泰則公開為此案致歉，尚未裁決何的責任歸屬與去留。資深媒體人黃暐瀚認為，除了這件悲劇事件要怎麼檢討以外，也凸顯整個政府團隊的鬆散，應把問題處理好、調查清楚，不能犯的錯別再犯，才能得到民眾支持。

針對卓榮泰為公務員輕生案鞠躬致歉一事，黃暐瀚昨在政論節目《57爆新聞》中指出，卓榮泰會親自出面，若不是賴清德，誰能叫他出來，不然早就可以出來，至於卓為何會出面，「是不是總統生氣了？我們是問號」。

黃暐瀚進一步表示，賴清德在2023年剛擔任民進黨主席時，正處於縣市長大敗以後，當時賴直接改革民進黨內部，包括林智堅以及地方派系，都直接處理且玩真的；然而，賴當總統後雖然也是什麼事件都辦，但當案子一件一件爆發，整個行政團隊的民調一直往下滑、賴清德的聲望也都在往下滑。

黃暐瀚坦言，他並不認為謝宜容有通天的靠山，此事顯示整個結構鬆散，當4日發生公務員輕生事件後，勞動部就可以跟大家鞠躬道歉、將謝降調主管職，這些都是不用經過調查就可以先做，卻拖到8日成立小組，19日調查報告才出來，但內容又讓民眾炸鍋。

黃暐瀚認為，何佩珊淚灑立法院、請辭以及卓出面為事件鞠躬致歉等舉動，都是因為政治上受到重大衝擊時的補救措施，或許也是內心覺得這段時間做錯了；但他強調，把問題核心處理以後才是重點，如今謝宜容究竟有沒有要請辭都不清楚，表示勞動部在召開記者會前還沒有一個結論，根本是「胡來」。

黃暐瀚重申，如今不只是這件事的悲劇該怎麼檢討，而是整個政府團隊的鬆散，到底是到什麼層級、怎麼處理以及怎麼跟社會說明都不清楚；黃也強調，把問題處理好、調查清楚後，不能犯的錯就不能再犯，民進黨才能得到民眾支持。

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