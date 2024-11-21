吉茂指出，墨西哥廠2022年開始投入，主要生產水箱散熱器，今年7月開始小批量出貨子公司美國吉茂，目前產量4,000PCS/月；現階段陸續接受客戶工廠審查，驗廠後預計2025年第一季起執行對外接單，2025年預計產量提升到15萬至20萬PCS/年，2026年進一步提高到36萬至42萬PCS/年，明年開始在墨西哥廠量產後將明顯挹注營收。

而川普當選後，關稅問題將會是一大考驗，吉茂透過墨西哥廠，可避開對中國大陸課徵高額關稅問題，同時，墨西哥工廠將是距離北美客戶最近的工廠，大幅縮短運送時間及降低庫存成本。

吉茂今年前三季營業損失0.25億元，歸屬母公司業主淨損0.31億元，每股虧損0.43元。前三季虧損主要受兩大因素影響，1.是兩款汽車水箱散熱器配件水槽模具設計問題，對該水箱庫存進行召回整修處理，該事件造成營業損失約0.42億元，在積極快速處理後，客戶對此產品仍持續進行下單出貨；2.是子公司墨西哥吉茂今年度截至第三季營運虧損近0.45億元，影響集團獲利。