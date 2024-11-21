海內外遊客慕名而來。（高市觀光局提供）

高雄鹹酥雞嘉年華有眾多名店共襄盛舉。（高市觀光局提供）

高雄鹹酥雞嘉年華有眾多名店共襄盛舉。（高市觀光局提供）

邪惡美食來襲！高雄鹹酥雞嘉年華成為高雄美食品牌，今年邁入第4屆，將於將於12月7、8日於大遠百追夢廣場登場，來自全國近50家炸物名店齊聚一堂，將一「炸」高下，爭奪麻辣鮮香最佳料理、料雞入神最佳風味等大獎，觀光局揪民眾到場體驗當「炸物富翁」的滿足感。

觀光局長高閔琳表示，鹹酥雞嘉年華經過多年的推廣，已成功打響高雄鹹酥雞的美食名號，吸引了海內外眾多食客的參與。今年活動尚未開始，就已有全國攤商搶先報名，觀光局也將邀請專業評審團，根據「網路聲量」與「留言評論」進行初審，並呼應今年的創新主題，讓新秀店家展現實力，活動精彩可期。

今年參展業者包括歷史悠久的「圓山大飯店」、「翰品大飯店」，以及鹽埕地區傳承至今的「老正興可樂哥餐館」。此外，還有全台連鎖的大型量販商場「家樂福」及知名的海鮮品牌「宏裕行(炸品)」、「杏褔創意料理」等，都來開炸。

特別的是，還有許多台式炸物新店如「丸山鹹酥雞」、「私G炸雞柳條」等，將與去年評審團大獎得主「炸雞大獅鳳山正修店」同場較勁，競爭激烈。

今年嘉年華將延續國際炸物的熱潮，帶來日式「職人炸物-日式唐揚串」、墨西哥風味的「米卡希達墨西哥餐廳」，以及備受好評的米其林必比登法式「橋邊鵝肉LE PONT」等，讓民眾享受多重文化的炸物饗宴。

素食者也不必失望，五家蔬食炸物店如「杦月初。植感食光」等將提供更多選擇，讓每位食客都能找到心儀的美味。

觀光局補充，鹹酥雞嘉年華首屆吸引3萬人參與，到去年突破10萬人，使得參與店家荷包滿載、消費者吃得、玩得開心，也帶動鄰近商圈人潮與店家業績大幅增長的三贏活動。