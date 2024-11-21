台北地檢署指揮警調偵破首件「台版地面師案」！北檢查獲不法集團利用偽造代筆遺囑，向地政機關詐取11名繼承獨居老人的不動產過戶，3年獲利1億4925萬4298元，21日依詐欺、偽造文書、貪汙等罪起訴詐團首腦蔡尚岳、知名律師蔡鴻燊、新北地院書記官游立綸、中山分局建國派出所員警駱勁達共44人，其中蔡尚岳、蔡鴻燊2人遭求處重刑。

檢方查出，律師蔡鴻燊收受890萬元，戶政人員葉濬誼收賄60萬元，駱勁達收受86萬6000元，游立綸收受6萬6000元。

本案源於去年11月，台北市地政局向北檢舉報，有不法集團利用偽造代筆遺囑詐騙獨居長者的不動產，北檢遂指揮刑事局偵查第一大隊與調查局台北市調查處共組專案小組偵辦，7月搜索拘提駱員等多人到案，9月再兵分多路傳喚、拘提28人，搜索新北地院等處。

檢警調查，書記官游立綸涉嫌協助詐團查詢被害人個資，鄧姓、呂姓、陳姓3名卸任及李姓、許姓2名現任里長得知獨居老人過世後，不通報社會局卻洩漏給詐團，王姓、葉姓戶政人員幫忙查詢有無繼承人。

檢警比對發現有6件代筆遺囑均由律師蔡鴻燊認證，陸續追查發現主嫌蔡尚岳所經營的不動產開發公司有多名員工參與，該集團從地政局下載未辦理繼承土地或建物列管名冊，取得被繼承人相關資訊，利用警察及戶政人員查詢個資，再由公司業務前往勘查被繼承人建物，如發現被繼承人無子嗣或無法聯繫繼承人，便成為該集團下手標的，再偽造租賃契約，請不知情鎖匠開門，找尋被繼承人筆跡及相關戶籍、土地權狀等資料，偽造代筆遺囑，犯罪手法宛如日劇「地面師」。

警方發現，北市一名老婦過世後，其在松山區及大安區2處房產遭嫌犯以偽造遺囑辦理過戶，多名嫌犯在老婦仁愛路家中整理東西時，都聽到地下室傳來老婦哀號慘叫聲，嚇得趕緊離開，該名老婦遭詐6000多萬元損失最高。另名被害人過世後，價值約2500萬元的房產遭盜過戶，警方通知其在日本擔任教授的兒子，對方卻不願回台做筆錄。

據調查，該集團申辦不動產過戶11件，其中6件即遂、5件未遂，不法所得達1億4000萬元，扣押房屋7間、土地14筆，初估市價約6000萬元獲准。