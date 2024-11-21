特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）之所以成為世界首富，部分原因是他旗下公司的卓越創新。然而，他的財富也來自政府合約和計劃，這些計劃對他電動車和太空探索這兩大核心業務，產生了重大影響。

CNN報導指出，雖然說馬斯克的財富來源是政府，但從某些角度看，他的財富與納稅人關係不大。根據彭博億萬富翁即時追蹤，馬斯克的身家約為3260億美元（約1.06兆新臺幣）。他的公司從政府合約和計劃中獲得的資金「僅」為數百億美元。

然而，從另一個角度來看，他的淨資產幾乎完全可以歸因於政府的幫助，因為特斯拉和SpaceX在草創初期，依靠州和聯邦政策、政府合約和貸款的支持。

等到特斯拉發展出規模後，美國的電動車購車稅收抵免政策，讓特斯拉及其他汽車企業，能以更高價格銷售美國製電動車。該政策在2019年底取消前，所有特斯拉買家獲得了約34億美元（約1,104億新臺幣）稅收抵免，間接為特斯拉提供了17億美元（約553億新臺幣）支持。

更重要的是，特斯拉從法規信用額度（regulatory credits）的銷售中獲得巨大收益。這些信用額度是為符合州和聯邦減少溫室氣體排放法規而設立，並非直接來自納稅人，但若沒有政府法規，特斯拉也不會獲得數十億美元的收益，這些資金直接流入其財務報表，成為其財富基石。2008年至2019年間，這些銷售為特斯拉帶來超過20億美元（約651億新臺幣）收入，占公司早期收入的10%-25%。

同時，SpaceX從NASA獲得的政府合約同樣至關重要。2008年，當公司幾乎破產時，NASA簽署了一份價值16億美元（約520億新臺幣）的合約，涉及12次國際太空站補給任務，幫助SpaceX完成獵鷹9號（Falcon 9）和龍飛船（Dragon）的開發。此後，SpaceX從NASA和其他政府機構獲得近200億美元（約6,506億新臺幣）合約，包括30億美元（約977億新臺幣）的載人登月飛行器開發合約。

特斯拉和SpaceX的價值主要來自於市場對其未來潛力的信心，而非當前盈利。根據估算，SpaceX未來可能估值達5000億美元（約1.628兆新臺幣），馬斯克持股約50%。韋德布希（Wedbush Securities）的分析師艾夫斯（Daniel Ives）指出：「馬斯克財務成功的基石是美國政府。」

自川普指派馬斯克協助消除聯邦政府中的浪費後，SpaceX的財務狀況更加穩固，並有望在未來獲得更多政府支持，進一步提升其估值。

（內文以1美金約為 32.56 新台幣換算）