勞動部勞動力發展署北分署公務員輕生案，勞動部認定，分署長謝宜容未對死者霸凌，但謝女確對其他部屬長期職場霸凌，令輿論炸鍋，謝宜容20日被記兩大過免職，勞動部表示要移送監察院和檢調調查。而台北市議員鍾小平21日一早就趕到台北地檢署告發謝宜容《刑法》過失致死罪，說「要慰死者在天之靈」。

勞動部勞發署北分署公務員輕生案，讓分署長謝宜容職場霸凌案延燒，勞動部長何佩珊連日在立法院遭朝野立委輪番砲轟，淚灑議場，20日主動向行政院請辭，另勞動部20日召開考績會，將謝宜容記2大過免職，負責督導的勞動部發展署署長蔡孟良則記1大過調離主管職。何佩珊並稱全案將移送監察院和檢調調查。

鍾小平今早到北檢告發謝宜容《刑法》過失致死罪。但事實上，北分署位於新北市新莊區，依訴訟轄區本案應由新北地檢署負責，因此北檢雖受理告發，因管轄權問題，最終還是會聲請移轉新北檢偵辦，如此案件公文往返，恐有浪費司法資源之虞。

謝宜容是否構成過失致死罪？法界認為，要證明「被害人的死亡」與「加害人的過失行為」之間必須存在直接的因果關係，才會成立過失致死罪，如果是該公務員因超時加班造成「過勞死」，謝女身為北分署長官，對於所屬員工負有照顧義務，較有可能會構成過失致死罪。鍾認為謝職場霸凌致公務員輕生，構成過失致死罪，法律見解恐有爭議。

近來只要是發生重大事件，鍾小平就固定到北檢按鈴告發，其告發頻率幾乎比肩四處檢舉的「檢舉魔人」。為此，有些媒體私下稱呼他是愛蹭熱度的「告發達人」。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。