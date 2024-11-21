EV Life Plus充電樁具備高品質與可靠性，由微星全程在台灣設計、生產與提供售後服務，並搭載RFID卡功能與OCPP 1.6J國際認證，實現能源管理系統的無縫整合，滿足長期智慧能源需求。此外，該產品為全台唯一榮獲MIT微笑標章與臺灣金選獎的充電樁品牌，受到政府單位的高度推薦。

宗益科技專注於智慧建築整體規劃及AI智慧家庭系統，涵蓋充電樁、監控系統、雲端對講等完整配套服務，與築億建設攜手，助力新建住宅全面升級智慧化。

微星科技充電儲能事業部協理葉盈廷表示：「這次合作不僅將提升住戶的居住品質，更為台灣智慧城市建設注入新動能。」微星科技與宗益科技計畫於今年完成泰山「築億－峰尚」69個車位的充電樁建置，並於未來兩至三年內完成三重「築億－鼎藏豐碩」105個車位的充電設施。

微星科技除持續佈建全台充電樁網絡，亦深耕智慧建築、可再生能源管理與AI應用領域，透過此次合作，強化其於綠色能源市場的領導地位，推動永續智慧生活的全面實現。