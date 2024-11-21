ISO/SAE 21434是一項針對車載系統網路安全的國際標準，為車輛製造商和供應商提供框架，確保車載系統免受外部駭客攻擊。隨著車輛互聯性和自動化技術的發展，網路安全風險也隨之增加，未經授權的操控或系統漏洞可能對駕駛者和乘客構成嚴重威脅。通過這項認證，群聯得以更有效地應對這些網路安全挑戰，進一步提升產品的安全性與可靠性。

群聯自2023年起展開ISO/SAE 21434車規認證的準備工作，歷時近一年完成認證流程。最初由車規部門進行內部自我評估，並在外部稽核單位的輔導下進行課程培訓、差距分析和風險評估，歷經近半年的流程諮詢與內部文件修改，最終順利通過稽核。整個認證過程涉及跨部門合作，投入了大量人力和資金。 群聯執行長潘健成表示：「取得ISO/SAE 21434車規認證對群聯來說是一個重要的里程碑，這是公司上下跨部門緊密合作的成果。我們經歷了近一年的嚴格審核和諮詢過程，雖然挑戰不少，但在車用儲存方案開發及管理流程的網路安全性上有了顯著提升。這項認證不僅展示了群聯在車規網路安全領域的技術實力，也強化了我們在市場上的競爭力。」

通過ISO/SAE 21434認證後，群聯的車規開發流程將更具安全性和可靠性，增強客戶對其產品的信心。隨著市場對車輛安全的重視日益提升，這項認證讓群聯在全球車載市場中具備更強的競爭優勢。特別是針對歐盟UNECE R155法規的要求，進入歐盟市場的車輛及其供應商必須具備網路安全評估，而ISO/SAE 21434正是滿足該法規的車用網路安全管理系統（CSMS）之一。

作為全球首家通過ISO/SAE 21434車規認證的NAND控制晶片獨立供應商，群聯未來將繼續深耕車載網路安全技術，提供更安全、更高效的車載儲存解決方案，推動汽車產業向更智慧化、更安全的方向發展。