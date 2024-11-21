勞動部勞發署北分署吳姓公務員霸凌輕生案持續延燒，不僅勞動部長何佩珊請辭，行政院長卓榮泰和總統賴清德也先後道歉，但仍難平息眾怒。親綠網紅「James Hsieh」點名，這次事件能燒得如此之大，甚至連賴清德都出面道歉，是拜謝宜容的行徑、何佩珊的發言所賜，「我只希望民進黨的命夠硬，能撐得過去」。

勞動部昨（20）日召開考績會，決議將謝宜容記2大過免職，不過，對於出現自己會辭職的傳聞，謝同日私訊記者，表示「沒有要辭」，她並在昨晚委由律師發布聲明，對自己的行為道歉，但強調根據勞動部報告，她的管理風格不是員工離職直接原因，要求媒體刪除不實報導。

擁有4.3萬人追蹤、立場較親近綠營的網紅「James Hsieh」，昨天在臉書發文嘲諷，事發到現在，賴清德、卓榮泰、何珮珊，以及勞發署長蔡孟良都道歉了，唯獨謝宜容還沒出面；何佩珊請辭、蔡孟良被調離主管職，謝宜容卻還能私訊記者，稱自己沒有要請辭，可見她的背景如此之硬。

「James Hsieh」痛批，這次事件能燒成這樣，是因何佩珊的各種荒唐發言、謝宜容橫行霸道的行徑所致，「有辦法燒到主將賴清德都被拖出來道歉，我只希望民進黨的命夠硬，能撐得過去」。許多網友也在「James Hsieh」的貼文留言表示，「她道不道歉、停職不重要，重要的是會不會被起訴」、「移送法辦」、「看她要硬到何時」。

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