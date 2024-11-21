互聯網及人工智慧（AI）等技術日新月異，大陸海協會長張志軍20日晚表示，兩岸青年可以從中華文化資源寶庫中提煉更多素材，乘著互聯網及人工智慧的東風，共同推動中華文化創造性轉化和創新性發展，也歡迎台灣青年赴陸追夢、築夢、圓夢，為兩岸交流交往、融合發展注入更多活力和正能量。

2024年世界互聯網大會烏鎮峰會期間，由海峽經濟科技活動中心、旺旺集團共同主辦的「台灣青年烏鎮行」分享交流活動，20日晚間在大陸浙江嘉興的烏鎮舉行。旺旺集團副董事長蔡紹中、兩岸企業家峰會台方秘書長尹啟銘、張志軍、大陸國家網信辦副主任王崧等人出席致詞。

「兩岸關係根基在民間，動力在人民，希望在青年」，張志軍指出，此次活動是今年烏鎮峰會的一個新舉措，充分體現了峰會對兩岸青年的重視和關愛。針對當晚的活動主題「同心共創，智享未來」，他就人工智慧發展對兩岸青年的機遇，以及大陸在相關領域發展能給台灣青年帶來的助力，提出3點看法。

首先，是「文脈相承、同心共創，共同弘揚中華文化」。張志軍表示，中華文化是中華民族的精神命脈，是兩岸共同的精神家園和寶貴財富，是兩岸文化產業實現創造性、創新性發展的不竭寶藏。兩岸青年可以乘著互聯網及人工智慧等新技術高速發展的東風，創作生產更多優秀文化作品，共同推動中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展，共同促進兩岸民眾的交流合作。

其次，在「科技引領、智享未來，共同推進融合發展」方面，張志軍說，人工智慧、大數據、虛擬實境等正處於飛躍式發展階段的新興科技，給兩岸青年帶來了大展拳腳、創新創造的機遇。「我們歡迎台灣青年來大陸追夢、築夢、圓夢，持續為兩岸青年成長、成才、成功提供更多條件。希望台灣的青年朋友們積極投入到兩岸科技創新、產業升級的歷史大潮中」。

最後，是「交流交心、互學互鑒，共創民族復興美好未

來」。張志軍指出，愈來愈多台灣青年朋友們來大陸體驗各地風土人情，體驗科技帶來的各種便利，並將所見所聞帶回台灣，為兩岸交流交往、融合發展注入更多活力和正能量。今年以來，台胞來大陸300多萬人次，年增70％，充分說明要和平、要發展、要交流、要合作是台灣社會主流民意和台灣同胞共同心聲。

「兩岸青年好，兩岸未來才會好；兩岸關係好，兩岸青年也才會有更好的未來」，張志軍強調，歡迎更多台灣青年來大陸走走看看，多交朋友、廣結情誼，在交流交往中攜手增信、心靈契合；兩岸青年相依相伴、同心同行，跑好歷史的接力棒。