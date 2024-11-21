男星王陽明先前宣傳電影《角頭－大橋頭》時，因不與女粉絲比心，還脫口「我不比娘砲的動作」遭到炎上；事後陶晶瑩評論「娘砲」是沒禮貌的字眼，傳出王陽明因此不滿，與曾合作電影《海霧》的李李仁，關係也鬧僵。事隔2個月，昨(20日) 王陽明PO與陶晶瑩夫妻的合照，間接打破不合的傳聞。

王陽明20日透過社群發出與陶晶瑩、李李仁的同框照，一張是陶晶瑩站在中間摟住兩男的腰，三人均面露微笑；另一張則是由王陽明掌鏡，陶晶瑩、李李仁站在他的後方，三人比YA燦笑，氣氛看起來很和樂。王陽明配圖寫下：「開不開心? 你們覺得呢?If you didn’t know, now you know!（如果你不知道，現在你知道了）」釣出陶晶瑩留言：「忘記要親一下，會更開心！」王陽明笑回：「next time.（下次）」

王陽明和陶晶瑩在留言區互動，不難看出交情頗好。（王陽明IG）

李李仁上月出席活動時，被問及王陽明因「娘炮說」扯出的案外案，李李仁否認有鬧不和，嚴肅正色地回應：「都沒人來問我，他是我的好朋友，他很講義氣又熱愛海洋，我完全不知道這件事。」且強調彼此都有聯絡，關係很密切。