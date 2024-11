男星王陽明先前宣傳電影《角頭-大橋頭》時,因不與女粉絲比心,還脫口「我不比娘砲的動作」遭到炎上;事後陶晶瑩評論「娘砲」是沒禮貌的字眼,傳出王陽明因此不滿,與曾合作電影《海霧》的李李仁,關係也鬧僵。事隔2個月,昨(20日) 王陽明PO與陶晶瑩夫妻的合照,間接打破不合的傳聞。

王陽明20日透過社群發出與陶晶瑩、李李仁的同框照,一張是陶晶瑩站在中間摟住兩男的腰,三人均面露微笑;另一張則是由王陽明掌鏡,陶晶瑩、李李仁站在他的後方,三人比YA燦笑,氣氛看起來很和樂。王陽明配圖寫下:「開不開心? 你們覺得呢?If you didn’t know, now you know!(如果你不知道,現在你知道了)」釣出陶晶瑩留言:「忘記要親一下,會更開心!」王陽明笑回:「next time.(下次)」

王陽明和陶晶瑩在留言區互動,不難看出交情頗好。(王陽明IG)

李李仁上月出席活動時,被問及王陽明因「娘炮說」扯出的案外案,李李仁否認有鬧不和,嚴肅正色地回應:「都沒人來問我,他是我的好朋友,他很講義氣又熱愛海洋,我完全不知道這件事。」且強調彼此都有聯絡,關係很密切。