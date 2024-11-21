高雄鄭姓女子於2022年2月與先生騎單車，行經高132鄉道與多納林道三岔路交叉口，因為水溝蓋有空隙，導致她因此摔車而重傷，她提出國賠，要求賠償96萬餘元包含精神慰撫金、醫藥費等。但橋頭地院法官審理後，認為水溝蓋確實有道安疑慮，判茂林區公所應賠償21.7萬元。可上訴。

鄭女於2022年2月28日近午時騎乘單車行經高132鄉道與多納林道三岔路交叉口，該處橫越路面的鋸齒型格柵板水溝蓋有一個寬2.8公分、長45公分的縫隙空間，她的單車剛好卡入縫隙，並因此重摔，在地上翻滾導致嘴部、牙齒、臉部與身體多處受傷。

鄭女認為，茂林區公所沒有盡到維護水溝蓋的平整性，也沒有在該路段設置警告標語、標示，因此提出國賠。

茂林區公所表示，依道路交通標誌標線號誌設置規則第22條規定，僅有急彎路段、險坡路段等應設置警告標誌，該路段並不符合規定。且鄭女沒有依規定靠右邊路側行駛，導致此事故。且該單車的輪胎寬度大於2.8公分，根本不可能剛好卡進水溝蓋的間隙中。

橋頭地院審理後認為，當時水溝蓋確實存有縫隙，姑且不論單車的前輪是否仍剛好卡入縫隙中，其水溝蓋有高低落差及中間縫隙，有礙於行車的安全性。此事故的過失比例應為鄭女30％、區公所70％，區公所應賠償鄭女21萬餘元為恰當，包含醫療費、精神慰撫金與單車、隨身物品受損等費用。