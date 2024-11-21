0403花蓮大地震至今已七個月，在花蓮縣政府與立法委員傅崐萁努力爭取下，行政院終於核批紅單受災戶重建補助方案，以興建成本85%為援助，補助單價最高每坪15.3萬元，總經費13.6億元，花蓮四百戶紅單災損居民終於可以重建家園。

十月初公共工程委員會提報重建方案，國民黨立院黨團總召傅崐萁天天追蹤行政院進度，經國發會及國土署多次研議修正後，行政院已在18日正式核准。

行政院核批紅單受災戶重建補助方案。(戴志揚翻攝)

根據行政院核批的方案內容，補助對象須是經認定屬紅單且經強制拆除之合法建築物所有權人，該建築物以自用住宅為限（非自用住宅、民宿、出租住宅、飯店、商場及餐廳等商業及工廠不予補助）。

若採都市更新或危老條例辦理重建者，補助重建平房是5.56萬一坪，六樓以上最高12萬元/坪，至多補助30坪，上限360萬元/戶。

行政院核批紅單受災戶重建補助方案公文。(戴志揚翻攝)

如果是採立法院7月16日主決議方案辦理重建者，可領取原地原容積興建補助，1至３樓每坪補助10.57萬元，4樓以上最高單價補助達15萬3,000元/坪(18萬元/坪×85%)。

個案於領得建造執照時，由起造人列冊，檢同有關證明文件，向花蓮縣政府提出申請；經花蓮縣政府審查核准後，撥付款項予重建專戶。

補助採分期撥付，第1期款於個案領得建造執照並申報開工時，撥付補助金額60%；最後1期款於個案領得使用執照時，始得撥付。

根據花蓮縣政府統計，0403災損屬紅單且強制拆除之住宅類建築物，包含6處平房或透天厝及天王星大樓、統帥大樓、花一邨前棟，北濱街2號、秀林鄉民樂40號與41號及馥邑京華大樓等6處集合住宅，共12處建築物，戶數總計393戶。

本方案期程自113年起至116年止，總經費13.6億元，如有個案尚未興建完成，依其興建進度配合滾動檢討，視需要延長本計畫期程。