俄羅斯總統普丁說，願意與美國總統當選人川普就烏克蘭停火協議展開討論，但是該協定排除了在領土問題上俄國做出重大讓步，以及基輔加入北約的計畫。該消息一度帶動股市在早盤上漲。

但是在此前發射了美國的ATACMS遠程飛彈之後，烏克蘭周三又發射了一系列英國「風暴影」巡弋飛彈，使用了西方最新武器，使得緊張情勢再度升高。

周三泛歐Stoxx 600指數收盤小跌0.11點或0.02%，為500.49點。其中英國、德國、法國股市都縮小了早盤的漲幅，歐元區Stoxx恐慌指數也升到20.6點。

周三汽車股下跌1.2%，領跌其它板塊。利率敏感的房地產股下跌0.7%，成為歐股最大的拖累。

數據顯示，歐元區第三季工資成長加速，顯示儘管勞動力市場有降溫跡象，但是依舊吃緊。

Brown Brothers Harriman的市場策略師Elias Haddad說，歐股受到地緣政治不確定性的影響；在烏克蘭兩次飛彈攻擊俄羅斯領土後，俄烏之間的衝突變得更加危險。

Haddad說，此外歐元區的成長前景低迷，從更周期性的角度看，這也是影響歐洲的一個重要因素。

在個股表現方面，生技公司ArgenX大漲4%，稍早該荷蘭公司宣布，公司旗艦藥物Vyvgart的開發，取得了進展。

法國樂透(La Francaise des Jeux)大跌4.4%，稍早法國農業信貸保險說，計畫出售該公司2.2%持股。

英國軟體公司Sage集團公布全年營業利益優於預期，預計今年獲利率持續增長，股價飆升17.8%。

傑佛瑞(Jefferies)下調目標價，從3025便士降至2550便士，受此影響，金融服務公司Admiral集團跌4%。