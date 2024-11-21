2024世界12強棒球賽四強複賽今（21日）登場，中華隊將在台灣時間11點對上委內瑞拉，地主日本則在晚間迎戰美國，美國總教練索西亞（Mike Scioscia）正是大谷翔平旅美後遇到的第一個總教練，昨（20日）索西亞也向日本媒體開玩笑表示，「大谷不會上場，對吧？」相當幽默。
大谷是在2017年球季結束後旅美，與天使簽下合約，索西亞是時任總教練，參與招募大谷的過程，並在大谷旅美第一年與其合作，但索西亞在同一年季後就去職，為戰績不佳連續五年無緣季後賽負責，他也結束擔任天使總教練19年的生涯。
日本媒體趁著索西亞帶領美國參加12強複賽的機會，問了許多關於大谷的問題，索西亞也大方分享，他認為大谷之所以能在美國二刀流，是因為天使給予他足夠的成長環境，當然大谷也具備優秀的潛力與出色的身體能力。
此外，索西亞也提到，自己曾經想過大谷一定能寫下偉大的成就，只是沒想到這麼快就達成，即使面對傷病問題，大谷依然能克服，令人不可思議。
索西亞談到今晚與日本隊的比賽，開玩笑表示，「大谷不會上場，對吧？」並稱讚日本隊的實力頂尖，基本功非常扎實，對穩健的守備表現印象深刻，會做好準備迎接比賽。
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