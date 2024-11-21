警方查扣工作識別證、收據、工作手機等相關證物。（民眾提供／李京昇彰化傳真）

警方獲報即時逮到車手。（民眾提供／李京昇彰化傳真）

彰化縣彰化市、員林市昨天接連發生詐騙車手欲向被害人收錢，員林警分局獲報，共逮捕吳姓、謝姓車手等5人，查扣235萬元，警詢後今天依詐欺罪及洗錢防制法移送彰化地方檢察署偵辦。

員林分局林厝派出所昨天早上10時許，獲報在彰化市平和十四街一帶，疑似有詐騙車手欲面交取款，員警現場埋伏，當場查獲吳姓、林姓與張姓車手，正與蔡姓女被害人面交，當場查扣175萬元，以及吳男的工作識別證、收據、工作手機等相關證物。

無獨有偶，當天中午12時許，警分局偵查隊也獲報在彰化縣員林市員農街附近，有詐騙車手欲面交取款，當場查獲謝姓、歐姓車手，正向鄭姓女被害人收取投資款項60萬元，並查扣工作識別證、收據、工作手機等相關證物。

經警方調查，該2案是詐騙集團透過臉書、社群軟體刊載教導虛擬貨幣及股票投資貼文，引誘被害人加入投資公司LINE群組及APP，並教導被害人如何線上操作投資，使被害人深信穩賺不賠，再與被害人相約進行面交取款，所幸警方獲報即時逮人，才得以保住被害人的積蓄。