勞動部勞動力發展署北分署霸凌爭議延燒，被指控涉長期霸凌同仁的分署長謝宜容，昨被記2大過免職，結果新北市勞檢處又接獲檢舉，北分署一名約聘員工聲稱遭霸凌，勞檢處將依法前往北分署勞檢。

新北市勞檢處表示，近日接獲檢舉，勞發署北分署一名約聘人員稱受到霸凌，該處將依法到北分署勞檢，若有違反，將依《職業安全衛生法》要求限期改善。

勞發署北分署霸凌爭議，源於11月4日一名39歲公務員疑不堪長官霸凌，在辦公室內輕生，事後傳出分署長謝宜容長期霸凌下屬，2年有多達81人離職，其中不乏主管級公務員降職也要調離北分署。

事發後勞動部組成調查小組，並於周二（19日）舉行記者會公布調查結果，勞動部長何佩珊表示，將把謝宜容降調為非主管職，並送考績委員會議處，但何佩珊聲稱，根據訪談相關同仁的結果，謝宜容雖然會對同仁情緒失控、辱罵、咆哮，造成同仁極大精神壓力，但無法證明謝宜容有實際的職場霸凌，還說謝的「目的良善」，引起各界怒火，加上謝宜容始終未出面道歉，也讓民眾質疑背後是否有靠山。

何佩珊昨（20日）赴立法院備詢遭受立委猛烈砲轟，被迫下午緊急召開考績會，記謝宜容2大過免職，何佩珊也已向行政院長卓榮泰口頭請辭。

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