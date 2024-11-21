只剩1個多月，台灣明年(2025)即將邁入超高齡社會，65歲以上人口佔比超過20%。1111人力銀行日前調查，上班族心中理想退休年齡是58歲，但若以勞保年金來看，58歲還不能領，目前能請領「減額年金」最早也要59歲。

不過，勞保達人試算，提前領勞保年金，不僅每月金額較低，就算領到80歲，總金額也偏低。

勞保老年年金法定請領年齡，目前2024年為64歲，2026年開始為65歲。如果提前退休領年金，每提早1年，年金給付減給4%，最多提前5年，減給20%；但若延後請領，每延後1年可多領4%，最多延後5年，增給20%。

勞保局9月統計出爐，勞保被保險人共有1048.7萬人，平均投保薪資3萬5308元。勞工最關心的勞保老年年金，9月共有184.3萬人領取，總金額357.2億元，平均每人領取19379元，較8月微幅下滑，連續4個月站穩1.9萬關卡。（文章未完…全文見此）