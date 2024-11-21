黃正雄專精保修的專業職能，認真負責的工作態度和精神，是支援國軍各項專案、演訓任務的不二人選。（記者孫建屏攝）

黃正雄以「坐而言不如起而行」的態度，親自帶領官兵投入保修工作。（記者孫建屏攝）

黃正雄從軍24年來，享受與官兵同心協力，達成任務的團隊氛圍和情誼。（記者孫建屏攝）

國軍現今所使用的海上靶船，正是在黃正雄（右3）手中定下製作規格。（黃正雄提供）

依據演訓射擊需求，黃正雄以不同材質、尺寸製作靶船。（黃正雄提供）

靶船製作的每一個小焊點、小螺絲都是成敗關鍵。（記者孫建屏攝）

黃正雄以「坐而立不如起而行」的態度，親自帶領官兵投入保修工作。（記者孫建屏攝）

記者孫建屏／專題報導

年輕立志從軍的黃正雄士官長，服務軍旅24年來，認真負責的工作精神和態度，不僅受到各級長官肯定，專精保修的專業職能，更是支援各項專案、演訓任務的不二人選。舉凡陸軍官校校慶閱兵車、三軍聯訓參演車輛、奧運英雄遊行、國防展演專車等檢整任務，以及反登陸作戰操演、天馬操演、精準飛彈射擊等所使用靶船的製作等無役不與，是國人見證國軍榮耀，部隊精實戰力的幕後英雄。

高中時，黃正雄因看到《莒光園地》電視教學節目，報導國軍對日抗戰「一寸山河一寸血、十萬青年十萬軍」熱血衛國事蹟，立下從軍志向，經他耐心與持反對意見的家人溝通才獲得同意，於民國89年畢業後，報考指職士官加入國軍，從此邁向他一生的軍旅志業。

苦學自修 戮力克服困難

擔任陸軍高雄聯保廠工配所副組長的黃正雄，在聯保廠發揮所學機械專長，經多年歷練與苦學自修，熟稔「機工、鈑金工、焊工、縫工、木工、噴漆工、皮革工、鉗工」等八大工的工序，並考取「一般手工電銲技術士」最高階的甲級證照，帶領後進的學弟、妹隨時支援與克服部隊的保修難題。

為發揮「主動、服務、精實、時效」精神，黃正雄和高雄聯保廠同袍曾在民國107年國防展演前，在3天內完成47輛中型戰術輪車的噴漆任務；前總統馬英九、蔡英文和總統賴清德南下主持陸軍官校校慶的大閱官車，也由他們參與檢整。

除了常態性、臨機性的頻繁支援部隊保修任務外，黃正雄並曾助「友軍」一臂之力。有一年，警政署在高雄執行反斬首演練時，一輛警車深夜緊急開抵聯保廠，希望單位協助修復故障的鎮暴車，由於2個多小時後演練即將開始，他順利找到原因，修復啟動馬達斷裂的螺絲，不負所託。

使命必達 確保演習遂行

「訓練為戰力之泉源，戰勝之憑藉。」實彈射擊演訓為國軍實戰化訓練、厚實整體戰力的重要關鍵，從流路規劃、跨部會協調到海、空域的申請，以及地方公告相關事宜，並牽涉作訓單位機動與後勤部隊的執行，漁民作業與經濟衝擊等影響層面廣泛，環環相扣，一旦演訓無法實施，勢必前功盡棄。其中，靶船能否在海上穩定布靶，供參演單位完成所有射擊彈藥驗證，也扮演重要角色。現今，國軍所使用的海上靶船，就是在黃正雄手中定下製作規格。

談起靶船，黃正雄印象深刻的說，第一次經驗在民國95年參與F-16戰機炸射靶的製作，當時為了要布好20×20公尺的靶船，他和學長穿著救生衣在海面直接燒焊而成，達成操演任務；事隔13年，國軍在「漢光35號演習」實兵演練聯合反登陸射擊，重啟海上製靶，前一天晚上9時，接獲海面一艘靶船翻覆訊息，他立即帶著官兵在當晚12時前再做好一艘，讓翌日的操演如期舉行。

黃正雄說，靶船的選料、丈量、裁切、焊接、分工，與當地的水文、洋流、氣候等因素息息相關，他會利用休假時間向當地老漁民、資深船長請益經驗，並依據相關數據派工、調整工時與工序施工，當吊車吊起靶船，考驗著整體結構，每一個小焊點、小螺絲，往往就是成敗關鍵，驗證焊接者的技術是否成熟；靶船入水時，才是驗收成果的時候，吃水率不能超過50-60%，否則一旦沉沒延誤，就是幾千萬公帑的浪費。

同心協力 攜手成就榮耀

經常在外支援奔波，黃正雄每年在駐地的時間，幾乎不到3個月，一次任務3個月到半年，因為有妻子在家的辛苦照顧，讓他可以無後顧之憂，全心全力投入工作，對另一半總有道不完的感謝。

熱愛工作的黃正雄，非常享受與官兵同心協力，達成任務的團隊氛圍和情誼，「如果把部隊當成自己的公司，自己的產業，那就會產生熱情及夢想。」希望和弟兄姊妹們共勉，將軍人視為一生志業，成就自我的榮耀與未來。