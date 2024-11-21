「資生堂千金」李宓和脫口秀演員老公廖振宏（阿Q）結婚3年，育有一對雙胞胎兒子和一個女兒，她10月再產下雙胞胎女寶寶「星星」和「月月」，升格當五寶媽，不過李宓卻感嘆肚皮鬆又皺，肚子甚至還很凸、有妊娠紋，直率的她更大方曝光肚皮的真實狀態，直呼：「產後完全大走樣回不去」。

李宓在社群網站曬出肚皮照，直呼：「產後一個月，讓大家看一下生完雙胞胎的肚子有多麼可怕」，感嘆懷雙胞胎的肚子會被撐得超大，產後完全大走樣回不去。李宓透露，第一胎是雙胞胎，但因早產、34周就生了，沒有留下妊娠紋、肚子也沒有差太多，第三個寶寶則是單胞胎，懷孕過程比較輕鬆，產後1至2周，腹部就恢復了，而她這次再懷雙胞胎，在35、36周就出現妊娠紋，李宓說：「而且生完肚皮又鬆又突（凸），到現在都還有8公斤要減，看到別人平坦的腰都覺得好羨慕，好想念生產前我的腹肌喔」。

李宓嘆肚皮鬆又皺，肚子很凸、有妊娠紋。（圖／李宓 Instagram）

李宓自嘲肚子凸、像懷孕4個月，已試過保養品、用束腹，仍沒有明顯的效果，她失落直呼：「我覺得好像沒救了」，還為此求救：「求求大家有什麼能恢復的方法的快教教我」，網友看了都心疼留言：「媽咪真的偉大」、「妳還是很漂亮的」、「偉大的女人 偉大的媽媽」。

李宓懷念產前的腹肌。（圖／李宓 Instagram）

雖然李宓產後恢復卡關，但她看到寶寶則是充滿母愛，李宓日前就曬出分享一系列新生兒寫真照，把一對雙胞胎女兒抱在胸前親餵，她低頭看寶寶，眼神散發母愛和幸福笑容，畫面相當溫馨。李宓說，這次的哺乳寫真絕對是一輩子的紀念，「畢竟人生中哺乳的時間我也才短短幾個月而已」，李宓說，儘管自己不是個奶水多的母親，但她沒有因此否定自己，還向信心喊話說：「想當個讓小孩們都幸福的母親。」