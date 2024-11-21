美系外資表示，展望2024年第四季度，信驊預計營收將較第三季度略有增長，其中部分客戶已開始採購AST2500晶片。展望2025年，傳統伺服器市場預計將有低個位數的年增長率，由於沒有庫存減記，毛利率有望優於2024年。

美系外資指出，在AI伺服器方面，信驊預計2024年將佔整體產品組合的15%，而到2025年將上升至20-25%。2024年內並無AI伺服器庫存累積的情況，並且AST2700將於2026年用於全新CPU/AI伺服器平台。

另外，美系外資進一步表示，在BMC（遠端伺服器控制晶片）方面，預期AST2600的佔比將從2024年的60%上升至2025年的70-75%。BIC（板上整合橋接晶片）在2025年的增長有限，預計到2026年會有更多回升。至於PFR（資安晶片），該技術自2024年開始進行取樣，預計到2026年將有更顯著的提升，這是由於來自Oak Stream的標準設計所帶來的推動。此外，IO擴展器則預計在非企業的一般伺服器中會非常受歡迎，這款晶片是AST2700的配套晶片之一。

整體來說，美系外資指出，在競爭方面，AST2700擁有更強的安全功能，這將成為信驊在市場上的一大優勢，且沒有顯著的競爭威脅。現階段維持信驊目標價4765元、評等中立。