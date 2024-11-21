已退休離職的前宜蘭地檢署檢察官吳志成偵辦案件罔顧卷內事證、經常先入為主、不傳喚被告或犯罪嫌疑人等，妨礙真實發現，或造成被告或犯罪嫌疑人無從答辯等，經主任檢察官提醒後仍屢屢發生，堅持己見，懲戒法院職務法庭判決罰俸6個月確定。

監察院指控，吳志成受理當事人聲請閱覽卷宗，但始終未依法簽擬意見，經主任檢察官提醒後，吳志成檢察官仍多次未簽擬即呈核，最後只好由主任檢察官自行決定，然而自當事人聲請到最終准許時，已耗時近1個月。

吳志成檢察官承辦他字案件，多次罔顧卷內明確的犯罪事證，例如持槍監視畫面、現場採集的彈殼、現場查獲的安非他命等，反而以「未發現有何犯罪嫌疑，且無繼續偵查之必要」等不符規定的事由，擬簽結案件。

經主任檢察官多次請其注意事證及規定，吳志成檢察官均不予理會，執意為之，部分案件只好移由其他檢察官偵辦。吳志成檢察官置卷內犯罪嫌疑事證不顧，且未遵循相關法令，不但礙於真實發現且不利公共秩序維護。

據宜蘭地檢署統計，2019年至2021吳志成檢察官所偵辦案件中，共101件沒有傳喚被告或犯罪嫌疑人就起訴或聲請簡易判決處刑，監察院指吳志成檢察官的作法，嚴重影響被告或犯罪嫌疑人權益，實與憲法正當法律程序不符。

職務法庭第一審認定吳未就有利及不利被告之情形，一律注意，亦未兼顧被害人參與刑事訴訟之權益，未致力於真實發現，維護公共利益，以實現正義，違反義務程度重大，判決罰款任職時最後月俸給總額6個月，吳不服提上訴，遭二審駁回確定。