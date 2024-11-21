53歲日籍藝人加賀美智久22年前來台發展，拍攝過電視劇《華燈初上》、《東方茱麗葉》等作品，也拍過S.H.E〈他還是不懂〉MV。昨(20日)他在IG發文表示在台灣生活好幾年，很多人可能因為知名的加賀屋，以為他的姓氏也是「加賀」，但其實他的真實姓氏是3個字「加賀美」，讓粉絲驚訝表示弄錯了好多年，第一次長知識了。

加賀美智久昨發文，表示台人大多習慣日本人的姓氏是兩個字，但其實在日本，當地人的姓氏從1個字到5個字都有，5個字姓氏的包括正親町三条、勘解由小路、阿布都乃比、左衛門三郎等，但連他自己都沒有交過5個字姓氏的朋友。

加賀美智久發文。（圖／翻攝自tomo_0612_ IG）

加賀美智久進一步說，最普遍看到的日本人姓氏都是兩個字，如佐藤、鈴木、高橋、田中，而他的姓氏「加賀美」在日本大約有3800人跟他同姓，他也順便提醒：「平常叫我Tomo或Tomo桑，所以不需要叫我的姓，但還是有點希望記得我的姓是加賀美，我會開心～」。

加賀美智久（左）曾演出《華燈初上》。（圖／中時資料照）

此外，加賀美智久也補充在日本的禮節小常識，指出通常日本人第一次見面自我介紹時會說姓氏，不會介紹名字，也不會有人介紹自己名字時後面加上先生、桑、將，「知道（了）就在日本不會丟臉」。網友回應：「原來如此！ 謝謝Tomo的日本小知識學堂」、「我以為你姓加」、「加賀美先生好」、「所以你的名字是智久」、「謝謝你告訴我們！」。