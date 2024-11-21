美超微（Super Micro Computer）日前宣布找到新會計業者，並且提交一份延遲申報計畫，壓線躲過下市危機，不過外媒撰文示警，美超微又收到那斯達克通知「未遵守上市規則」的通知函，下市警報恐再響起。

根據《wccftech》報導，美超微日前收到納斯達克交易所的一封正式信函，信中稱該公司不符合那斯達克上市規則5250(c)(1) 條，報導認為，美超微要求額外時間提交必要報表的請求已被拒絕，下市警報未解除。

美超微被指不遵守那斯達克上市規則，主因公司遲交截至2024年9月30日期間的季報，以及繼續遲交截至2024年6月30日期間的年報。

報導稱，這封通知信不會立即影響美超微在那斯達克的上市或交易，美超微還有機會提出上訴。但美超微受此消息衝擊，昨日股價回跌8.74%、收在25.8美元。

《巴倫周刊》報導，知名投資銀行韋德布希（Wedbush Securities）馬特布萊森示警，美超微即使聘請了新會計業者，公司仍然面臨利潤率惡化、賣空者攻擊，以及多次錯過申報等挑戰。