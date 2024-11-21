PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，2025年美國企業獲利預計維持雙位數增長，資訊科技、醫療健護、通訊服務與非核心消費等四大產業將領先市場，其中資訊科技業的獲利成長預估達18%，居首位。相較之下，能源產業僅預計成長1%，產業間成長落差顯著，反映選股能力將成為影響投資績效的關鍵因素。

然而，值得注意的是，儘管美股整體強勁，但高成長企業的數量持續減少。彭子芸指出，年營收成長達15%以上的企業數量，從2000年的196家減少至2024年的79家，降幅超過六成，顯示企業獲利動能日益集中。

彭子芸進一步指出，目前的投資環境有利於生成式AI所驅動的硬體及原物料供應鏈需求，美股七大科技巨頭的獲利動能，不僅驅動整體企業營運表現，還將外溢至其他產業鏈，支援美股表現持續優於非美市場。

展望2025年，能掌握顛覆性成長機會的企業將成為市場焦點，尤其是人工智慧與雲端計算的創新性應用，持續推動軟體和基礎設施的智慧化需求。此外，人工智慧在製造業與高科技設施中的應用，將進一步推動工程自動化與效率提升。彭子芸強調，這些成長趨勢將是投資佈局的重要方向，為市場資金帶來更多亮點機會。