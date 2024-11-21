Warriors guard De’Anthony Melton will undergo season-ending ACL surgery. pic.twitter.com/LmsDOVGgq1 — Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2024

沒想到梅爾頓本季效力勇士的時間這麼短暫！根據《ESPN》權威記者查拉尼亞21日搶先爆料，梅爾頓確定即將接受左膝蓋前十字韌帶(ACL)手術，本季提前宣告報銷，查拉尼亞表示，先前梅爾頓左膝扭傷後，經過進一步的檢驗，確定接受手術是最佳選擇，只好讓他提前宣告整季報銷。

現年26歲的梅爾頓，生涯效力過太陽、灰熊與七六人等隊，今年夏天宣告加盟勇士，本季出賽6場，其中兩場先發，場均可拿10.3分、3.3籃板及2.8助攻，投籃命中率4成07，三分命中率3成71，罰球命中率6成25，不管先發或替補都算稱職。

史蒂芬柯瑞本季曾這樣稱讚梅爾頓，「他經驗豐富，是個真正職業球員，兩年前季後賽我們就跟效力灰熊的他交過手，他在攻守兩端都發揮作用，現在的他在我們隊上也有作用，他的防守更是出色。」

如今梅爾頓確實提前整季報銷，勇士總教練科爾只能把梅爾頓原本的上場時間，分配給小培頓與本季表現低迷的波齊姆斯基，不過目前10勝3敗、高居西區龍頭的勇士，恐怕必須經歷一段重新調整陣容的適應期，接下來就看將是長痛還是短痛了。