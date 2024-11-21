勞動部勞動力發展署北分署一名員工輕生，掀起北分署長謝宜容霸凌風暴，勞動部昨（20日）下午召開考績會，晚上8時20分在臉書公布懲處名單，謝宜容記2大過免職，勞發署長、北分署副分署長、資訊處主任分別被記大過、申誡、小過，但勞動部發文後發現有誤植，隨即刪文並更新公告，將資訊處主任改為秘書室主任，引發網友嘲諷，晚上9點還在加班。

勞動部臉書第一次發布的懲處名單是昨晚8時20分，北分署長謝宜容記2大過免職、勞發署長蔡孟良記1大過，北分署副分署長李燕玲申誡2次、資訊處主任小過1次，但公告才發布隨即被刪除，過1個小時後才重新上傳名單，謝宜容記2大過免職的懲處不變，蔡孟良記1大過外還多了調離主管職，李燕玲申誡2次，而資訊處主任則變成秘書室主任劉麗利，記小過1次。第一時間的公告將「秘書室主任」誤植成「資訊處主任」。

對此，網友們紛紛在留言區嘲諷，「9點多還在加班啊，真離譜」、「所以發這篇文章的人有算加班費嗎？記得要報加班和打卡，不要超時」、「果然是上樑不正下樑外，連自己都不按照規定做的人，外面的企業怎麼會按照規定做，難怪基層的員工只有被欺壓的份而已」、「所以謝宜容仍然有公務員身分，可以去其他公家機關上班？」

還有人表示，「洪仲丘案國防部長都下台，勞動部何佩珊部長還有臉待下去？」、「勞動部是處理勞動業務的主管機關，結果卻是帶頭做慣老闆的表率，還想讓事情淡淡的放下，等到輿論都燒起來了，才要認真處理，真的諷刺」、「免職只是補破網，刑事責任不能因免職就算了」。

勞動部懲處名單誤植，引起網友熱議。（翻攝自勞動部臉書）

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