川普2017年未經國會正式同意，就下令發射彈雨，攻擊敘利亞目標，以報復對當地平民的化武攻擊。

78歲的美國準總統川普曾說，他一旦重返白宮，北京不敢「挑釁」他，因為對方知道，他很「瘋」（crazy）。沒錯，他不但瘋，也很敢。他曾在2017年迎接中國大陸國家主席習近平訪美時，未經國會正式批准，就下令向敘利亞空軍基地發射59枚「戰斧」巡弋飛彈，以回應敘國總統阿塞德（Bashar Assad）出動戰機，對平民發動化武攻擊。而他這股「瘋」勁與「敢」勁，也徹底體現在任命新內閣成員上：

馬斯克可能會如何整頓美國聯邦政府，以提升效率。

政府效率部共同部長馬斯克（Elon Musk）

為了讓砸重金，並親自頻繁助選，力挺他贏得總統大選的特斯拉執行長馬斯克入閣，川普乾脆新創政府效率部，讓這位人格特質和他不相上下的好麻吉實現心願，以大砍政府浪費支出。當初馬斯克入主推特（Twitter）時，毫不留情地大換血，完全不講情面地進行「暴力裁員」，砍掉一半以上的員工，甚至驚動了聯合國。由於有血淋淋的前例在先，美國聯邦政府人員在山雨欲來之際，也不免膽戰心驚。

53歲的馬斯克雖然身為世界首富，事業眾多，規模龐大，但私生活也多彩多姿，他據說曾和6名女性交往，並和其中3位女性生下12個孩子。而他和第一任妻子威爾遜（Jennifer Justine Wilson）因長子夭折後，透過兩次體外人工受精（IVF）生下5個兒子。不過，其中一個兒子因抱怨馬斯克冷漠、自戀，已改變性別，成了女兒，並誓言和他切斷一切關係。然而，馬斯克的家庭還在不斷擴大，他直言，會身體力行，發揮生產力，是因為擔心世界人口衰退所致。

司法部長提名人蓋茨因醜聞纏身陷入爭議

司法部長蓋茨（Matt Gaetz）

儘管川普當選總統，但因A片女星「暴風女」丹妮爾絲（Stormy Daniels）的封口費官司，身上仍背負著34宗重罪，若是他不趁這4年入主白宮的最後機會搞定，卸任後恐怕麻煩大了。也因此，他選了性醜聞纏身，但忠心耿耿的極右派聯邦眾議院前議員蓋茨（Matt Gaetz）出任司法部長。一般來說，既然是要擔任司法部長，前決條件就是品行不要有太大問題，但偏偏蓋茨不但向17歲未成年少女買春開毒趴，還被控不當收受禮物，甚至給朋友特權。

儘管蓋茨矢口否認有不當行為，但相關民事官司的機密文檔18日遭駭客入侵，其中的內容顯示，蓋茨利用古巴裔「養子」的貝寶（PayPal）帳戶，支付兩名援交女的性交易費。事實上，蓋茨2020年公開坦承，有個名叫加爾班(Nestor Galban)的「養子」，並自稱曾與加爾班的姐姐交往。

國防部長提名人赫格塞斯陷入封口費爭議

國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）

至於川普提名的國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth），則是《福斯新聞》（Fox News）「福斯與朋友」（Fox & Friends）主持人。他能與防長扯得上關係的軍旅經驗，就是曾當過陸軍國民兵，並在古巴，伊拉克和阿富汗等地服役。不過，他在服役期間，因上身「以神之名」（Deux Vult）的白人至上刺青，而被列入「內部威脅」黑名單。

而他和川普的最大共同點，就是也付過封口費。赫格塞斯聲稱，他是2017年應邀在加州蒙特瑞（Monterey）大會致詞後，因酒醉遭「對方主動」發生關係。由於女方2020年威脅提告，他為了保住《福斯新聞》的工作，被迫拿錢封口，並簽下保密協議。但他強調，雙方會發生關係，根本是你情我願，甚至反控女方勒索。

達菲雖是愛家暖男，但缺乏深厚的交通專業背景。

交通部長達菲（Sean Duffy）

而交通部長提名人達菲（Sean Duffy）雖然是個愛家暖男，和篤信天主教的妻子瑞秋．坎波絲（Rachel Campos-Duffy）牽手25年，育有9名子女，但相關背景也不深厚。他現任《福斯新聞》（Fox News）評論員，並曾在2011—2019 年間，擔任威斯康辛州第7選區的聯邦眾議員，並身為眾議院金融服務委員會成員，專注經濟改革和基礎設施發展。不過，由於么女瓦倫蒂娜．斯特拉瑪麗絲（Valentina StellaMaris）患有先天性心臟缺陷，他為了以家庭為第一優先，毅然辭去議員職務。

至於53歲的他會成為公眾人物，要從1990年代，成為MTV真人實境秀《真實世界：波士頓篇》（The Real World: Boston）固定班底說起。他透過這節目衍生出的節目《公路規則：全明星賽》（Road Rules: All Stars）認識了妻子瑞秋．坎波絲，而她是《真實世界：舊金山篇》（The Real World: San Francisco）的明星。兩人在1999年共結連理，

小羅勃甘迺迪以反疫苗聞名，但卻獲川普提名衛生與公共服務部部長。

衛生與公共服務部部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）

而在衛生與公共服務部部長方面，川普提名以反疫苗聞名的小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）出任。70歲的他特立獨行，是反疫苗倡導組織「兒童健康保護」（Children's Health Defense）的創始人兼主席。他長期質疑疫苗的效用，主張醫學陰謀論，曾說兒童疫苗導致自閉症、還說新冠肺炎（COVID-19）疫苗會要人命等，想法與現代醫學理念背道而馳。連從小和他一起長大的堂妹，也就是美國前總統甘迺迪的愛女卡洛琳．甘迺迪（Caroline Kennedy）都說，她很了解堂兄，而他對疫苗的看法不僅和多數美國人，甚至和甘迺迪家族也不同，而這很「危險」。

此外，小羅勃甘迺迪曾因嚴重記憶喪失和意識模糊接受檢驗，結果發現腦內曾有寄生蟲。他坦言，寄生蟲吃掉了部分大腦。他曾還因大量食用鮪魚和鱸魚等掠食性魚類，接受血液檢測發現，體內汞含量是環境保護署安全標準的10倍。

獲提名國土安全部長的南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）以個人鐵腕自豪。

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）

川普提名的國土安全部長諾姆（Kristi Noem）向來以女漢子的形象出現，她極力主張擁槍。52歲的她2023年曾在全國步槍協會（National Rifle Association）的活動中說，當時近2歲的孫女已擁有獵槍和步槍。此外，身為南達科他州州長諾姆還在回憶錄中提及，在一次狩獵活動中，因為寵物犬「蟋蟀」咬死一戶人家的雞，甚至咬傷她，於是親手加以射殺。而拜登的愛犬「司令」在咬傷多名特勤局人員後，她直言，牠也該被「賜死」。諾姆在廣受批評下聲稱，會分享這些故事，是為了證明，她有辦法達成一些殘酷的任務。的確，她不時展現鐵腕，是第一位出動國民兵協助德州，因應邊境危機的州長，並曾先後8度派兵。

此外，諾姆堅決抗中，曾直呼中方為「敵人」，並推動立法，以阻止中資購買南達科他州土地。她受訪談到中國大陸威脅時，甚至強調，為了摧毀美國，中國已經計畫了2000年。

川普提名美國摔跤界女強人麥馬洪出任教育部長

教育部長麥馬洪（Linda McMahon）

76歲的麥馬洪和另一半文斯（Vince McMahon）聯手創辦了世界摔角娛樂公司（WWE），也曾任執行長，並在2017—2019年間擔任小型企業管理署署長。川普先前曾誓言，將裁撤聯邦教育部，他強調，會把教育事務權責交還各州，而麥馬洪將帶頭展開這項工作。事實上，由於麥馬洪是經商高手，缺乏深厚的專業教育背景，但川普最後仍決定，讓她出掌教育部，再度令人跌破眼鏡。

長久以來，經營摔角帝國的麥馬洪一直是共和黨的大金主。而川普在尚未涉足政治時，不時在摔角劇情節目中客串演出。2007年時，川普和文斯曾在底特律舉辦一場「億萬富豪大戰」摔角賽，分別選定摔角選手對決，以證明誰比較有錢。結果川普的代打人贏了，隨即在擂台上把文斯的頭髮剃光。

而川普首度入主白宮時，麥馬洪受邀出任小型企業管理署署長。她是家中獨生女，從小酷愛打籃球和棒球，13歲時就認識了當時16歲的文斯。兩人青梅竹馬，而她高中畢業後不久，就在1966年接受文斯求婚。兩人攜手走過高低起伏的人生近60年，從一度接受社會救濟金過活，到成為摔角帝國大金主。不過，由於文斯桃色醜聞不斷，2022年時甚至因偷吃小他35歲的女員工，而支付了300萬美元（約9,771萬台幣）封口費，如今麥馬洪的律師證實，兩人已分居多年。

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