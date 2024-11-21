勞動部勞動力發展署北分署公務員輕生案越演越烈，公職生態引發關注，一名女網友表示，大學畢業為了有份穩定的工作選擇考公務員，開始工作後因種種原因很不適應，多年下來覺得非常痛苦，前陣子下定決心離職，心情終於海闊天空。貼文引發熱議，一票過來人直言，「我也是進公職後發現苗頭不對，甚至身心狀態異常」、「在這病態環境越久，身心靈就會越腐化。」

一名女網友在Dcard發文指出，大學剛畢業時只想要一份穩定的工作，因此把公務員當成目標，後來也順利考上，開始工作後很不適應公職生態，除了常加班以外，辦理的業務多次踩了她的底線，讓她工作非常痛苦，心理狀況變得很糟，不過還是撐了好幾年，前陣子終於下定決心要離開。

原PO表示，她放棄了好幾年的公職資歷，目前過著非常充實的生活，「希望跟曾經的我一樣迷惘的人，都能做出不後悔的選擇。」

貼文引發熱烈討論，許多過來人直言，「公務員真的一堆爛老鳥」、「超多愛撇責的廢物，領最多錢做最少事，還敢對新人頤指氣使」、「公家機關就是一個不鼓勵努力的地方，在這個病態環境越久，身心靈就會越腐化，能離開這個環境真的很恭喜妳。」

還有一名女網友說，之前進入公職發現苗頭不對，身心靈狀態異常，家人也不同意繼續待下去，「離職單一丟心情豁然開朗，身體健康才是最重要的。」

不過也有部分網友認為，「公務人員輕鬆多了，外面很險惡，而且年齡也是一個問題」、「若是民間企業，職場派系鬥爭多的是。」

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。