美國男饒舌歌手泰加（Tyga）的IG擁有4588萬粉絲，在全球享有高人氣。他首度在台灣的演唱會，本預定今（21日）晚間8點在台北登場，結束後還會在夜店舉行After Party狂歡，令大批歌迷超期待。豈料，今稍早主辦突宣布演唱會取消，原因是Tyga沒趕上飛機，讓歌迷超級傻眼。

Tyga演唱會的主辦單位「Onion Production」今早發布緊急公告，表示Tyga因個人因素沒趕上飛往台北的航班，所以今晚的演唱會以及After Party「很遺憾將被迫取消」，後續會與Tyga經紀公司協商演出延期等方案。

主辦在開唱當天突宣布Tyga不來了，讓歌迷傻眼又不爽。(Onion Production臉書)

消息傳開後，許多歌迷既傻眼又憤怒，留言灌爆：「飯店和車票早就訂好了，當天跟我說個人因素不來了？最好給我退票」、「已經在北上的途中了」、「本來就要做好不來的準備，越大咖越不會來，而且主辦一定是昨天之前就知道，拖到早上」、「我真的笑到快死，看他限動還在遊樂園爽就知道不可能來。」

Tyga於20小時前還在PO遊樂園的動態。(Tyga IG)

而Tyga的IG限時，確實於18小時前都在PO遊樂園玩耍的動態。稍早，Tyga發黑底白字文致歉：「Taipei,Taiwan…sorry I couldn’t make it…we are working to reschedule soon.」