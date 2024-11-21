台微醫董事長梁晃千表示，很高興完成此輪私募增資，亞美登醫療科技創投加入和鐿鈦科技的持續支持，將為台微醫帶來寶貴的資源和經驗，協助我們加速拓展歐美市場，實現成為全球微創醫療器材領導品牌的願景。

台微醫微創骨科醫材產品在台灣達到100%醫學中心覆蓋率，此次募得資金將用於強化台微醫產品於歐美市場的拓展，特別是-脊固立椎體可擴張強化系統(Tripod-Fix)深化佈局歐洲市場以及拓展美國市場。

台微醫Tripod-Fix海外去年已經銷售將近600顆植體，本年度預計成長一倍以上，歐洲治療椎體塌陷市場規模達710億美金，年複合成長率達11.82%，為持續海外成長，台微醫將在德國設立銷售團隊，達成Tripod-Fix在歐洲脊椎塌陷機械植入物市場的10%市佔率，以及脊椎融合市場的5%市佔率的長期目標。

台微醫將透過與歐洲當地銷售團隊與知名臨床醫師，關鍵意見領袖(Key Opinion Leaders)合作、擴展醫院通路提升台微醫在該市場佔有率。預計歐洲市場將有機會為公司帶來持續地營收增長與獲利提升。

台微醫將透過與美國臨床醫師合作，並將透過投資、授權、共同開發方式，篩選具備臨床需求、符合高成長市場趨勢、市場規模大之產品，運用台美優勢藉此鏈結合作夥伴，切入全球醫療器材最大消費國的美國市場。