受惠於AI軍備競賽，輝達今年來股價已經飆漲約2倍。

之前八個季度，輝達的營收表現都超出華爾街已然崇高的預期，但過去井噴式的成長表現，如今可能成為一個難以突破的「魔咒」。Carson Group市場策略師Ryan Detrick表示，投資人已經習慣輝達業績表現遠超出預期，這仍是一份非常穩健的財報，但是當標準如此高時，要達標只會變得愈來愈困難。

輝達公布2025會計年度第三季（截至2024年10月底）營收年增94%，為350.8億美元，優於市場預估的331.6億美元。經調整後每股盈餘0.81美元，優於市場預估的0.75美元。受惠於資料中心晶片銷售成長，毛利率升至73.5%，略優於市場預期。

資料中心部門仍為主要成長動能，第三財季營收季增17%、年增 112%，為308億美元，優於市場預估的288.2億美元。

遊戲與AI電腦營收年增15%，為32.8億美元，優於市場預估的30.3億美元。

專業視覺化部門營收4.86億美元，年增17%。

車用與機器人部門營收4.49億美元，較去年同期大幅成長72%，表現亮眼。

輝達預估第四財季營收約375億美元，雖優於市場預估的370.8億美元，但相當於年增約70%的成長力道卻較去年同期的年增265%大幅放緩，也較第三財季進一步減弱。

儘管業績和展望都優於市場預期，但數據顯示輝達營收增長正逐季放緩，連續5個季度營收都實現三位數百分比增長的佳績確定畫下句點。

輝達執行長黃仁勳在法說會上表示，AI時代已全面啟動，推動全球擁抱輝達的運算技術，對於Hopper晶片的需求和對Blackwell晶片全面量產的期待令人難以置信。黃仁勳並表示Blackwell已經進入「全面量產」階段。

輝達財務長Colette Kressy表示，所有客戶都在爭搶AI市場先機，目前Blackwell已經交付給所有主要合作夥伴，他們正在趕緊建置自己的資料中心。Blackwell晶片出貨量可望在明年大幅提升。

她並表示輝達有信心，將在第四財季實現「Blackwell晶片營收達數十億美元」的目標。此外，輝達H200晶片銷量也在上季大幅增長。

Kressy表示，Hopper和Blackwell都面臨一些供應吃緊的情況，預計到2026財年，Blackwell晶片都將供不應求。

在談到中國市場時，輝達表示公司將將全力配合川普新政府上任後的政策。輝達來自中國的資料中心營收雖然較上季成長，但仍較美國祭出管制前下滑。美國總統當選人川普即將在明年1月就職，以其閣員人選來看，他可能對中國採取更加強硬的立場。