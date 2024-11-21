三度奧斯卡獎入圍者及金球獎得主迪恩戴布洛伊，是打造夢工廠動畫叫好叫座《馴龍高手》三部曲極具遠見及創意十足的幕後推手，他即將帶來這個備受好評的動畫電影系列，令人震撼與感動的全新真人版電影。

在荒蕪粗獷的博克島上，維京人與龍族是世代相傳的宿敵。但是小嗝嗝（《闇黑電話》、影集《太空使命》梅森塔姆斯 飾）卻與眾不同。作為族長大塊頭史圖依克（傑瑞德巴特勒再度詮釋動畫版中的經典角色）充滿創意卻不被重視的兒子，小嗝嗝打破數百年來的傳統，和一隻令人畏懼的夜煞－沒牙－成為好朋友。他們出乎意料的深厚友情不但揭露了龍族的真正本性，同時也動搖了整個維京社會的根基。

在勇猛善戰又野心勃勃的亞絲翠（《小飛象》、影集《最後生還者》英國電影學院獎入圍者妮可帕克 飾）以及維京人村莊個性古怪的鐵匠戈伯（《公主與狩獵者》、《活人甡吃》尼克佛羅斯特 飾）的陪伴下，小嗝嗝必須面對一個因為恐懼與誤解而分歧的世界。

當一個古老的威脅出現，讓維京人和龍族都身陷危險時，小嗝嗝和沒牙的友情就成為創造一個全新未來的關鍵。他們必須攜手合作，走出一條通往和平的艱辛道路，突破各自世界的界限，並且重新發掘英雄與領袖的真正意義。