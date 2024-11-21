桃園市政府積極推動2050年淨零目標，於113年11月正式發布桃園淨零建築政策。市府以社會住宅作為示範，率先實施建築能效1+級標準，並計畫於114年起逐步推廣至其他公有建築，同時自114年7月1日起開始分期分類推動民間新建建築邁向近零碳建築的目標。

都發局強調，桃園市推動淨零建築轉型的策略採取「公部門帶頭、民間跟進」的模式。目前規劃中的社會住宅項目均需達到建築能效1+級的水準，這項要求將分階段擴及其他公有建築。具體來說，自114年起，所有適用綠建築標章的公有建築案件都必須同時取得建築能效1級以上認證；2027年標準將進一步提升至1+級，也就是近零碳建築(Nearly Zero-Carbon Buildings)的水準。這樣由公部門逐步落實的方式，目的是為了引導並帶動民間建築，共同朝向國家2050年全面實現新建建築100％達到近零碳的終極目標邁進。

透過建築能效標章標準實施，改善措施不僅能有效降低建築物的能源消耗，還能提升居住品質。(圖/桃園市政府提供)

都發局進一步說明，建築能效標章與現有綠建築標章接軌，是透過強化綠建築九大指標中的日常節能指標中，更著重在建築外殼隔熱效能的提升、空調系統效率的優化，以及照明系統節能措施的加強等面向，即可達成能效標章的認證標準。這些改善措施不僅能有效降低建築物的能源消耗，還能提升居住品質。

對於既有建築的改善，市府也提出了多項具體可行的措施，包括汰換為高效率家電設備、強化西曬建築的遮陽與隔熱效能、優化社區公共設施的用電效率等。此外，市府也計劃擇定一處具有代表性的公有建築作為改善示範標的，建立一套通用的改善方案，作為其他公私部門建築物進行節能改善時的參考。

桃園市政府整合了多項既有政策資源，協助民間既有建築提升能源使用效率。(圖/桃園市政府提供)

考量到建築物的使用壽命普遍長達50至60年，提前進行節能設備的更新換代不僅能為住戶節省可觀的電費支出，累積的節能效益對於城市整體的碳排放減量也將產生重大貢獻。為此市府整合了多項既有政策資源，包括優良公寓大廈評選機制、公寓大廈修繕補助計畫，以及節能家電更換補助方案等，以協助民間既有建築提升能源使用效率。

都發局強調，節能不僅對環境有益，更能為家庭帶來實質的經濟效益。隨著能源價格的上升趨勢，及早進行節能改善將是明智的投資選擇。呼籲市民共同參與這項永續發展計畫，市府也會持續推動相關政策及措施，協助市民打造更永續、宜居的生活環境。

(桃園市政府廣告)