9月、10月期統一發票即將在25日開獎；財政部統計，7、8月期統一發票1000萬特別獎、中獎號碼「38039158」，中獎張數共計17張，還有5張未領。
未領的發票包含台北市信義區蝦皮購物花費200元買食品；到桃園大溪區的自由聯盟生鮮超市，購買99元的飲料；到台中市南屯區的全家金南屯店購買35元的OREO餅乾。
在嘉義市西區嘟嘟房嘉義杭州2站停車，花費100元；和高雄鳳山區白巷子WHITE ALLEY手搖飲料店購買135元的飲料。
200萬元特獎中獎號碼「08276859」中獎張數15張，也有4張還未領。
4張未領發票包含在台北市士林區大群愛家廣場購買物品132元；台中市西區的勤美誠品綠園道的星巴克消費405元；台中市清水區全聯清水五權店，購買353元的蛋捲、沙琪瑪等零食；以及高雄市楠梓區的捷統特賣廣場購買飲料。
7、8月的統一發票兌領時間只到1月6日止，所以幸運中獎的民眾抓緊時間盡速兌領，獎金落袋為安。
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