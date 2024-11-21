台東38歲無業男在屏東枋寮郵局搶劉婦在ATM提領的7.6萬元後搭計程車落跑，不到20分鐘落網嗆警「要告你們」。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

台東38歲無業男在屏東枋寮郵局搶劉婦在ATM提領的7.6萬元後搭計程車落跑，不到20分鐘落網嗆警「要告你們」。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

台東38歲無業男在屏東枋寮郵局搶劉婦在ATM提領的7.6萬元後搭計程車落跑，不到20分鐘落網嗆警「要告你們」。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣枋寮鄉20日晚間發生一起郵局ATM搶案，57歲劉姓婦女領10萬要給女兒用，不料領完錢的下一秒竟遭38歲無業張姓男子搶走7.6萬元，過程中還遭對方毆打臉部；案發後張嫌雖緊急搭計程車逃走，但不到20分鐘即遭優勢警力逮獲，張嫌不服還嗆警「要告你們」，訊後遭依強盜罪嫌送辦。

據了解，38歲張嫌是台東人，長期無業居無定所，近日遊蕩至屏東枋寮鄉，20日晚間8時40分，張嫌在枋寮郵局發現劉姓婦女在ATM領出不少現金，便心起歹念，隨即上前搶劫，過程中劉婦不斷反抗，張嫌在拉扯中朝劉婦臉部毆打，隨後搶走7萬6000元搭計程車逃走。

枋寮警分局獲報後，立即調閱現場監視器掌握嫌犯體型及衣著特徵，當下研判張嫌尚未逃離現場，因此趕緊展開地毯式搜索，成功在案發後20分鐘內於中興路與中山路口發現搭乘計程車張嫌，警方迅速利用優勢警力上前盤查，將張嫌強勢拉下車逮捕到案。

張嫌落網後，相當不服氣，不僅一直以質問的口氣對警察說「你們打我幹什麼」，還嗆警「要告你們」，令執法人員相當無言。警方表示，全案應是隨機犯案，張嫌訊後依強盜罪嫌送辦。