勞動部職場霸凌案延燒，行政院長卓榮泰昨（20日）親上火線道歉，賴清德總統昨晚在臉書發文致歉，強調政府有責任，也有決心帶頭杜絕職場霸凌。對此，媒體人黃揚明認為，「一位公務員之死，照亮的是官場的黑暗，以及民進黨八年完全執政下的不堪。」

卓榮泰在昨日下午4時30分緊急出面、鞠躬表示，要向不幸過世的勞動部同仁道歉，全案移送檢調追究責任，給家屬公道。賴清德昨晚在臉書發文致歉，強調政府有責任也有決心帶頭改善職場文化，卓榮泰院長已經指示，要營造合理的工作環境，並將全案送檢調單位，全面調查事實真相，給家屬和社會大眾明確的交代。

針對總統、卓揆的道歉，黃揚明今（21日）上午在臉書發文指出，勞動部勞職場霸凌案引爆眾怒，罕見地讓行政院長卓榮泰親自出面鞠躬道歉，總統賴清德也發文致歉，「可是，說到底，謝宜容冰凍三尺並非一日之寒。勞動部長何佩珊的眼淚，或許不只是為了悲劇、處理不當而掉，也為自己上任後無法處理前朝遺毒而掉。賴清德上任半年，許多蔡政府8年中的遺毒逐一浮現」。

黃揚明質疑，那個號稱「完全執政，完全負責」的時代，原來統治者的真相，是綠能貪腐（陳啓昱等人涉貪）、五星市長收賄（鄭文燦起訴），為什麼蔡政府時代，這些事件即使有查也無真相，即使在野黨抨擊也無人在意？謝宜容去年3月至北分署任官，這段期間多人離退，顯示其領導風格確實有問題；他並質疑，早有基層向民代、勞動部高層陳情，卻始終沒有處理，「這兩天卻有多位民進黨民代突然覺醒，聲稱自己當時曾經接獲陳情，也曾向勞動部反映」。

黃揚明譴責，尤其悲劇發生半個多月，昨天下午突然民進黨的民代、前民代紛紛發文抨擊、檢討謝宜容、勞動部，「凡事要等高層開綠燈，才能開打，何其悲哀！」他並寫下，「一位公務員之死，照亮的是官場的黑暗，以及民進黨八年完全執政下的不堪。」

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