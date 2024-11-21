桃園市中壢區有民眾到火鍋店用餐，沒想到卻遇到一名大媽在店裡大吵大鬧，該名婦人疑借不到充電線，當場失控暴怒，還踩踏詭異步伐，宛如乩童，嚇壞其他客人，警方獲報到場，婦人還頑強抵抗，躺在地板堅持不上警車，4名員警最後合力將她抬上車。詳細事發經過有待警方釐清。

桃園市一名網友昨（20）日晚間在社群平台Threads貼出2段影片，表示吃火鍋突然遇到一位大媽鬧場。一名綁馬尾的婦人疑似手機沒電，因此向店員借充電線，不過店家並沒有充電線可以提供給客人，未料婦人當場暴走，緊握著手機在餐廳裡咆哮，持續踏著詭異的步伐，嘴裡還念念有詞，讓現場客人看傻並拍下PO網。

店家當下報警處理，從影片中可見，婦人被員警請出店外，不過她情緒激動，堅持不上警車，甚至躺在地上奮力抵抗，最後4名員警費了好大力氣才將婦人抬上車。

離譜畫面曝光後，不少人留言表示「這沒當乩童太浪費了吧」、「這大媽一抵兩車警察，超猛，合理懷疑她前面是在執行變身儀式，警察辛苦了」、「手機當令旗，這該社維法來辦理」、「怎麼都沒人丟法器給她」、「以為裝瘋賣傻就能無理取鬧嗎」。