勞動部勞動力發展署北分署員工疑遭分署長謝宜容霸凌而輕生，輿論怒火越燒越旺，朝野立委昨在立院衛環委員會對部長何佩珊、勞發署長蔡孟良嚴厲質詢。民進黨立委林淑芬質疑，負責調查霸凌案的次長許傳盛跟謝宜容交情很好，能讓大眾信服？今年2月就有具名陳情信，結果是謝宜容要求同仁「避免發生洩露公務機密」？署長蔡孟良也發生飆罵下屬，導致有人寧可降調也要離開？

對勞發署公務員輕生案一事，勞動部長何佩珊（左）20日在立法院備詢時哽咽落淚，並證實他會負起政治責任，向行政院請辭。圖右為勞發署署長蔡孟良。（資料照/劉宗龍攝）

曾因勞基法休法與何佩珊有過爭執的林淑芬，昨（20日）在衛環委員會質疑，調查小組的召集人是勞動部次長許傳盛，過去與謝宜容在台北市社會局就認識，曾稱「她只是性急」、「我下鄉要宜容來陪」，還對調查小組委員說「要還優秀的人才清白」，是有預設立場嗎？如果調查小組委員與謝有交情，這樣的調查結果會令社會大眾信服嗎？

林淑芬也指出，今年2月時任勞動部次長王安邦收到勞發署同仁具名陳情謝宜容，指謝公共空間栽種個人植物運用公家資源用電過量、對下屬言語霸凌、宣導禮品濫發等問題，但是王安邦卻拿著陳情函私下跟謝宜容談話，後續北分署還發公文要求同仁「避免發生洩露公務機密」，這是勞動部的SOP？

至於勞發署長蔡孟良，林淑芬也點名，蔡孟良一開始也覺得謝宜容很優秀，只是管理嚴格一點，但是蔡孟良自己任內難道沒有逼走很多人？有沒有副署長寧願降調分署也不願意再跟你共事、有沒有情緒管理失控飆罵同仁，有沒有像管理小學生一樣，要求署內有「5S管理」，要做衛生管理檢查，東西要放整齊，茶水間要怎麼放？

民進黨立委林淑芬（左）20日在立法院衛環委員會質詢，右為勞發署長蔡孟良。（截自立法院ivod）

對於質疑，何佩珊回應，自己並不清楚2月的陳情函，但據他了解應該沒有正式公文，而是私下談話，但這不應該是SOP。她也不知道許傳盛有說過「要還優秀人才清白」這句話。

遭點名的蔡孟良則回應，他在行政管理上確實比較嚴格，也希望每個離開的主管夠留下來，公務上都是依照公務的要求，副署長是家庭因素離開，如果真的是因為霸凌，「我們就一律徹查，包括我本人」。

勞動部昨日召開考績會，讓相關人士對霸凌、督導不周等事負起行政責任，北分署長謝宜容記兩大過免職；勞發署長蔡孟良記一大過調離主管職。何佩珊表態請辭，暫未獲行政院長卓榮泰核准。

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