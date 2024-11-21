12強》戰委內瑞拉 李凱威連2板凳出發 打擊陷低潮自曝最新狀況 ( 毛琬婷 攝影)

中華隊在世界12強棒球賽複賽首戰碰上委內瑞拉隊，打擊有些低潮的李凱威連2場未先發，他坦言，過去比較沒遇過這麼多球速快的投手，身體上適應比較慢一點，這幾天教練團也有給他一些建議，幫助他把狀態調整過來。

李凱威在本屆12強預賽前4戰都是中華隊先發二壘手，守備端與江坤宇的二游搭檔給予中華隊很大的安心感，4戰下來沒有任何守備失誤，但攻擊端卻有些陷入低潮，4戰13打數只有1支安打，另獲得2次四壞球保送上壘，吞下2次三振、打擊率僅0.77。

預賽最終戰，中華隊讓先前較少上場機會的球員先發，今天也是由岳東華先發鎮守二壘，李凱威連2場從板凳出發。他坦言，預賽確實在打擊端上遇到點低潮，面對球速快的投手，身體適應上比較慢一點，跟過往對戰投手的情況比較不一樣，「要再趕快進入狀況一點。」

李凱威認為，今天自己的任務應該就是以代守、代跑為主，而在台北大巨蛋時，他也有聽到場邊球迷高喊「打給李凱威」，他有些不好意思的說：「還好沒有全部的人喊，不然應該會緊張。」他認為，應該是球迷相信自己的守備很好才會有這樣的喊聲。