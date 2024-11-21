女星伊能靜2015年再婚小10歲大陸男星秦昊，婚後育有女兒小米粒，家庭生活幸福。身為大陸真人秀節目《我們戀愛吧6》固定班底的伊能靜，除了會在節目中針對來賓的狀態提出感情上的建議，更會分享與老公之間的相處；日前她談到自己至今做1件事，秦昊還是會非常開心。

伊能靜近期在節目中看了來賓間的互動後，透露自己與秦昊在一起至今12年了，即使現在臨時跟對方說，因為女兒突然多出了一個假期，她要帶著女兒一起去探班，秦昊還是會非常高興，讓一旁的周揚青聽了直言：「他活該幸福」，伊能靜聽了也向老公喊話：「你活該幸福，周揚青說的」，讓全場笑翻。

伊能靜透露，和秦昊在一起十幾年到現在，只要她說要帶女兒去看秦昊，秦昊還是會非常高興。（圖／翻攝自微博）

一旁的周揚青聽了直言：「他活該幸福」。（圖／翻攝自微博）

節目播出後，「伊能靜給足了秦昊面子」及「伊能靜在戀綜秀恩愛」便登上熱搜，掀起討論，網友們紛紛表示，相當羨慕伊能靜夫妻倆的感情：「結婚這麼多年還是這麼幸福啊！」、「真愛無敵，祝福滿滿！他們真的是模範夫妻呢~」、「果然真夫妻就是很好磕啊，磕cp簡直不要太爽了」。

其實伊能靜與秦昊結婚多年感情依舊非常甜蜜，不過思想開放、自由的她在之前直播時曾坦言，沒有要和秦昊白頭到老的念頭，「我跟他沒有什麼一定要怎麼樣鎖死一輩子的想法，因為現在的我覺得活在當下，把當下這個自己做好，不斷成為發光的自己這件事是更重要的」，此話一出雖然嚇壞在場嘉賓，但也有不少人認同。