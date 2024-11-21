Snowflake上季調整後每股盈餘（EPS）20美分，營收達到9.42億美元。相比之下，FactSet調查分析師預期的EPS為15美分，營收8.99億美元。Snowflake在去年同期EPS 25美分，營收7.34億美元。
今年以來Snowflake股價下跌約100美元，全年跌幅達35％，主要是市場競爭壓力、成本高漲、執行長換人以及估值過高等因素打擊股價。儘管如此，近來生成式AI需求持續成長，仍令分析師看好Snowflake前景。
FactSet調查的45位分析師中，31位對Snowflake給出「買入」評級，13位建議「持有」，僅1位給出「賣出」建議。
Loop Capital分析師沙波（Mark Schappel）在Snowflake財報發表前將之評為「買入」，目標價為185美元。他認為Azure和AWS等競爭對手的穩定增長率已預告Snowflake財報表現良好。
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